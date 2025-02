«Ustedes y Evo Morales no tienen pisada acá»: increpan al presidente de FPV en Santa Cruz

El titular del nuevo partido de Morales fue reprendido la mañana de este lunes por activistas cruceños.

eju.tv / Video: DTV

El presidente del Frente Para la Victoria (FPV), Eliseo Rodríguez, fue increpado la mañana de este lunes en la plaza 24 de Septiembre, de la ciudad de Santa Cruz, donde le dijeron que ni él ni Evo Morales son bienvenidos en esa región del país.

«Usted no sea irrespetuoso, vendido, todavía no tienen ni permiso, ustedes son los traidores, ustedes no son deseados acá, como Evo Morales, el MAS no tiene pisada acá», le dijo a Rodríguez el activista de la denominada «Plataforma control rotondas» de Santa Cruz, Giovani Ibáñez.

El presidente del FPV, que la anterior semana oficializó un acuerdo con el exjefe del MAS para prestarle su sigla en las elecciones generales, llegó a la capital oriental y fue increpado en la plaza principal, hasta donde llegaron integrantes de la plataforma de la que es parte Ibáñez.

«Somos defensores de la patria, de la democracia y de la libertad, es una pena que estos señores vengan a faltarnos el respeto dando el apoyo a Evo Morales; que le den donde les dé la gana, pero con respeto a Santa Cruz», sostuvo el activista.

Rodríguez, por su parte, respondió de manera escueta que no necesitan de un permiso llegar a la plaza y que seguirán con sus actividades.

«En honor a la democracia nosotros venimos acá, existe la democracia», señaló el titular del FPV, mientras era increpado por los activistas cruceños.