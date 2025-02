Ven que no habrá un solo frente de oposición, pero cívicos cruceños respaldarán al que represente mayor unidad

Durante la entrevista, el líder cívico criticó la estrategia del Ejecutivo de dilatar soluciones a través de mesas técnicas e instancias institucionales sin resultados concretos.

eju.tv /Video La Hora Pico

Santa Cruz.- El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, reconoció que en las elecciones presidenciales no habrá un único frente de oposición, por lo que advirtió que el ente cívico apoyará al bloque que muestre mayor unidad para evitar que el Movimiento al Socialismo (MAS) retenga el poder.

“No va a haber un solo frente. Eso, lastimosamente, no se va a conseguir. Pero donde haya mayor unidad, creo que el porcentaje de indecisos en las encuestas tenderá a respaldar a ese grupo. Nosotros vamos a trabajar para que haya la mayor cantidad de unidad”, expresó Cochamanidis en una entrevista con el programa La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Justiniano.

El líder cívico también se refirió a la molestia social sobre las movilizaciones, argumentando que estas surgieron como una respuesta a la falta de atención del Gobierno central a las demandas de distintos sectores. “¿Saben por qué se creó el multisectorial? Porque nadie atendía sus demandas. A cada uno de los sectores, en el caso de los productores y subsectores, no le cumplieron una sola propuesta de las que les hicieron”, sostuvo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En ese marco, criticó la estrategia del Ejecutivo de dilatar soluciones a través de mesas técnicas e instancias institucionales sin resultados concretos. “Si usted quiere dilatar un asunto, haga mesas técnicas. Por eso mencioné hace un rato el caso de la reunión de empresarios de hace un año”, enfatizó.

Cochamanidis reiteró que la única forma en la que Santa Cruz ha logrado ser escuchada ha sido mediante la protesta. “Si no ayudan, por lo menos que no estorben. ¿Cómo ha atendido este gobierno a Santa Cruz? Protestando. Y no quiero que se malinterprete, porque la verdad es que apenas digo esto, todo el mundo lo relaciona con paros. Pero jamás he hablado de paro, jamás, y pueden revisar todas mis declaraciones”, manifestó.

El programa radial de La Hora Pico de eju.tv cuenta con el gentil auspicio de la Universidad Evangélica Boliviana para marcar la diferencia, Infinix con celulares Hot 50 Pro. Alquila tu vehículo Toyota con Kinto Share. Regia, cómplice de tu sazón. BYD vehículos 100% eléctricos e híbridos. Abre tu cuenta de ahorro Rinde+ del Banco Mercantil Santa Cruz.