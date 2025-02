Víctor Benavidez: «No existió ningún allanamiento en la DGAC»

En medio de la investigación por un vuelo de la avioneta con matrícula CP-1810, que partió el 19 de febrero desde el aeropuerto El Trompillo con destino a Trinidad, la Fiscalía activó una investigación. Esa nave no llegó a destino y se presume que en ella pudieron haber huido los presuntos sicarios del capitán de Policía Carlos Aldunate.





El jefe regional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en Santa Cruz, Víctor Benavidez, detalló cómo colabora la institución con las pesquisas por el vuelo de la avioneta con matrícula CP-1810, que partió el 19 de febrero desde el aeropuerto El Trompillo con destino a Trinidad (Beni), el mismo día en que fue asesinado a balas el capitán José Carlos Aldunate. En esta entrevista, la autoridad negó que se haya producido un allanamiento en sus dependencias.

— ¿Qué conoce usted respecto a la salida de una avioneta que no llegó a su destino?

Tenemos información acerca de esta aeronave, Charlie Papa (CP) 1810, que salió el miércoles 19 de febrero con rumbo a Trinidad. Hasta el momento, no se sabe de su paradero ni de su destino final. Se están realizando todas las investigaciones correspondientes y son las instancias pertinentes las que están a cargo de esclarecer lo ocurrido.

— ¿Cuál es la responsabilidad de la DGAC en que haya aeronaves privadas que salen de El Trompillo presentando planes de vuelo falsos o matrículas adulteradas?

La Dirección General de Aeronáutica Civil tiene dos pilares fundamentales: la seguridad de la aviación y la seguridad operacional. Nuestro trabajo es verificar que los vuelos salgan con normalidad y cumpliendo la normativa. Hasta ahí llega nuestro alcance como DGAC.

— ¿El hecho de que existan operaciones adulteradas no tiene relación directa con la DGAC?

No, eso ya no nos compete a nosotros. Esas son situaciones que corresponden a otras instancias encargadas de investigar y sancionar.

— ¿La DGAC está colaborando con la investigación sobre esta avioneta desaparecida?

Sí. Colaboramos proporcionando toda la documentación que nos solicitan. Si llega un requerimiento, entregamos la información que tengamos y coadyuvamos en lo que se necesite, como siempre lo hemos hecho.

— ¿Se realizó un allanamiento al hangar de la DGAC en Santa Cruz?

En ningún momento se produjo un allanamiento en nuestras oficinas regionales de Santa Cruz. Queremos aclarar que esa información es completamente falsa.

— ¿La DGAC tiene hangares en el aeropuerto El Trompillo?

Sí, tenemos un solo hangar, el hangar 76, ubicado dentro del aeropuerto El Trompillo.

— ¿Ese hangar es utilizado únicamente para operaciones regulares de la DGAC?

Exactamente, es un espacio destinado a actividades oficiales de la DGAC.

— En el marco de la seguridad operacional, se ha denunciado que existen vuelos que salen y no llegan a su destino o que presentan planes de vuelo falsos. ¿Eso no es parte de la seguridad operacional bajo responsabilidad de la DGAC?

Lo que nosotros podemos hacer es brindar información. Por ejemplo, si nos piden verificar la licencia de un piloto, revisamos si está habilitado o si tiene algún tipo de irregularidad en el sistema de la DGAC. Esa es la colaboración que podemos brindar.

— ¿Con qué regularidad la DGAC verifica las licencias de pilotos y las matrículas de aeronaves privadas que operan en El Trompillo?

A partir de este incidente, hemos reforzado controles colocando inspectores de la DGAC para realizar inspecciones sorpresivas en rampa. En esas inspecciones exigimos el cumplimiento de la normativa vigente, dentro del marco de nuestras competencias.

— Se sabe que la DGAC realiza controles permanentes a las aerolíneas comerciales, pero ¿qué ocurre con las avionetas privadas y de escuelas de aviación?

Justamente, por eso hemos implementado controles adicionales, con inspectores realizando ‘inspecciones en rampa’. Así, buscamos evitar que situaciones irregulares se repitan y colaboramos con las instituciones encargadas de controlar estas operaciones.

— ¿La Fiscalía ha solicitado información a la DGAC sobre esta avioneta?

Sí. La semana pasada recibimos un requerimiento fiscal solicitando información sobre esta aeronave. Inmediatamente remitimos ese requerimiento a nuestra oficina central en La Paz, donde ya se está procesando la información para responder oficialmente a la Fiscalía, a través de nuestro asesor jurídico.

— ¿Qué tipo de información pidió la Fiscalía? ¿Tiene que ver con la identidad del piloto o la matrícula?

El requerimiento fiscal incluye varios puntos. Sin embargo, como DGAC, solo podemos responder sobre uno de esos puntos, que es el que ya está siendo atendido por nuestra central en La Paz.

— ¿La DGAC tiene un registro de cuántos vuelos u operaciones irregulares se realizan desde El Trompillo?

No, no manejamos esa información.

— ¿Quién debería tener ese registro?

Eso debe determinarse en el marco de las investigaciones. No es una responsabilidad directa de la DGAC y no podemos emitir una opinión sin un dato preciso. Son las instancias competentes las que deben aclarar ese punto.

— En términos de coordinación operacional del aeropuerto, ¿qué entidad debería verificar esa información?

No podría precisarlo en este momento. No tenemos claridad sobre quién es el responsable directo de ese control. Esa es una de las cosas que deben esclarecerse con las investigaciones en curso. Nosotros preferimos no especular y nos limitamos a cumplir nuestras competencias, aclarando nuevamente que nunca hubo un allanamiento a nuestras oficinas ni a nuestro hangar.