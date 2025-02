Vladimir Peña: Andrónico seguirá al lado de Evo, pero medirá sus pasos

El analista sostuvo que «si el evismo gana, Arce y sus ministros podrían verse obligados a abandonar el país».

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El analista político y abogado, Vladimir Peña, advirtió que Andrónico Rodríguez, a pesar de mantener su cercanía con Evo Morales, actuará con cautela en el complejo escenario político del Movimiento al Socialismo (MAS). En criterio de Peña, Andrónico no dará un apoyo incondicional a Morales, evaluará sus movimientos estratégicamente, esperando el momento oportuno para posicionarse como una alternativa dentro del masismo.

«No creo que Andrónico dé un paso para apoyar a Evo en todo esto. Creo que va a seguir al lado de Evo, pero midiendo sus pasos, sabiendo que tiene que aguantar hasta cuando sea necesario y se le abra el camino para él. Eso es lo que me temo que va a suceder», manifestó Peña en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El analista también señaló que la oposición y los sectores alternativos no deben dar por sentado que el MAS permanecerá dividido de manera definitiva. «Es posible la reunificación, pero también los costos serán altos», advirtió. En este contexto, enfatizó la necesidad de que la oposición adopte una estrategia innovadora para responder a las exigencias de la población.

«La gente quiere cambio. Ya no quiere esa política polarizante, destructiva e improductiva en el país. La oposición necesita asumir nuevas acciones, no solo repetir discursos en actos de campaña, sino crear e innovar, especialmente en una contienda que se proyecta larga», puntualizó.

Agregó que el paso que dio Evo Morales de renunciar, salirse, obligar a los militantes abandonar el MAS, es una situación que pone una encrucijada complicada. Su pronóstico es que: una vez que Morales vea que no va a poder ser candidato, Andrónico dejará que se estrelle contra el muro y que Arce vea que la situación no le da y que se quede satisfecho con que Evo no va a ser candidato, porque la mayor preocupación de Arce no es quién sea presidente después de noviembre.

Asimismo, Peña alertó sobre el conflicto interno dentro del MAS y sus consecuencias para las figuras clave del gobierno. «Si el evismo gana, Arce y sus ministros podrían verse obligados a abandonar el país. Se conocen demasiado bien y saben que podrían enfrentar juicios. Por ello, Andrónico podría ser la figura que emerja como el punto de equilibrio en esta disputa de poder», señaló Peña.

