El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, desestimó algunas de las observaciones realizadas por su antecesora, Dina Chuquimia.

En relación con la renuncia de militantes, Ávila señaló que la Resolución 0209/2022, emitida el 31 de mayo de 2022, establece en uno de sus artículos los pasos a seguir en el proceso de renuncia de militancia. “Si revisan el Artículo 7 de ese reglamento, se exige que la renuncia sea personal, y que cualquier militante o ciudadano presente su renuncia de manera personal. (…) Estamos cumpliendo con un reglamento que fue aprobado hace tres años”, dijo en La Razón Radio.

Ávila aseguró que este reglamento no ha sido modificado desde 2022 y mostró el documento firmado por Chuquimia, quien en una anterior emisión había expresado no entender por qué el órgano electoral no permitía la renuncia al Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales. “En el pasado, inclusive, se han dado renuncias por correo electrónico, han enviado sus cartas de renuncia con terceras personas, y nadie les ha reclamado”, explicó.

En cuanto a la pregunta sobre si se habilitarían puntos en el área rural para que los militantes del MAS puedan desafiliarse, Ávila respondió: “No podemos actuar como Órgano Electoral a raíz de una sola persona o porque un caso se haya presentado recientemente”. No obstante, mencionó que presentaría una propuesta en la Sala Plena para evaluar la posibilidad de modificar el reglamento de renuncia de militancia.

Respecto a la directiva del Frente Para la Victoria (FPV), reiteró que este partido político debe subsanar las observaciones hasta el 20 de marzo para poder participar en las elecciones presidenciales del 17 de agosto. Sin embargo, aclaró que no es la única fuerza política observada por el TSE.

El pasado 20 de febrero, Evo Morales y el jefe nacional del FPV, Eliseo Rodríguez, anunciaron una alianza rumbo a los comicios de agosto, que tendrá a Evo Morales como candidato a la presidencia.

Sobre la credibilidad del TSE, Ávila aseguró que el aumento en la confianza se debe al trabajo realizado. “Hemos convocado a tres reuniones multipartidarias. Es el único Órgano Electoral que ha logrado reunir a todos los actores políticos con un solo objetivo: preservar la democracia”, concluyó.

Ávila también informó que seguirán manteniendo reuniones con otras instituciones del Estado, como la Fiscalía General, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, e incluso no descartó volver a reunirse con el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para garantizar la preclusión.

El 16 de enero, autoridades del TSE y del TCP firmaron un acuerdo para “brindar certidumbre a la población respecto a las elecciones generales de 2025”, según mencionaba parte del documento suscrito. Esta reunión tuvo repercusiones por la presencia de los magistrados autoprorrogados que, mediante una sentencia, fraccionaron las elecciones judiciales, las cuales no pudieron completarse en cinco departamentos.