YPFB proyecta una nueva caída de la renta petrolera para el 2025, tras haber recibido $us 349 millones menos en 2024

Fuente: Unitel

El presidente de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen Tapia, reveló este martes que la renta petrolera en la gestión 2024 alcanzó los $us 1.635 millones, cifra que es menor en $us 349 millones respecto a la gestión 2023, cuando se alcanzó los $us 1.984 millones.

“El año 2024 estuvimos por los $us 1.600 millones. El año 2025 estamos proyectando $us 1.500 millones”, sostuvo el ejecutivo en conferencia de prensa al referir que el valor que se tiene en la actualidad es similar a lo que se tenía en 2016.

Según el ejecutivo, a pesar de la caída en la producción de gas, se llevan adelante diferentes negociaciones con miras a mantener la estabilidad de los ingresos. La cifra se obtiene del resultado de la comercialización de hidrocarburos y las actividades realizadas en el sector.

Dorgathen expresó su confianza en el potencial sectorial con miras a repuntar la producción, a través del plan de reactivación que lleva adelante la actual administración estatal, resaltando que poner una fecha sobre la duración del gas no es un tema correcto.

“No es muy correcto hablar de hasta cuánto tiempo alcanza el gas, lo correcto sería ir haciendo las evaluaciones por gestiones y poder evaluar no solamente la gestión pasada, la gestión actual, sino para que ustedes en un futuro puedan evaluar las gestiones es el índice de reposición de reservas”, precisó el ejecutivo.

El funcionario agregó que las inversiones en exploración contemplan más de $us 281 millones y a esto se suman otros $us 225 millones en explotación, con respecto a la producción de gas y petróleo.

“Estamos hablando de más de 500 millones de dólares que vamos a invertir para poder mantener y mejorar la producción que tenemos de gas y poder incrementar las reservas, que es el objetivo, poder incrementar las reservas”, manifestó.