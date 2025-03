«A Choquehuanca le valió, no convocó a ninguna fuerza para entrar al debate», dice senador Ajpi

El legislador señaló que el Vicepresidente no tiene la voluntad que demuestra Andrónico Rodríguez para aprobar los proyectos de financiamiento.

eju.tv / Video: TL Estrella HD

El senador evista Félix Ajpi aseguró este jueves que al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, «le valió» sesionar esta tarde para tratar los créditos que demanda el Gobierno.

«Lamento mucho que el señor David Choquehuanca no convocó a ninguna fuerza política para entrar al debate esta tarde, así como lo hicimos nosotros para los 75 millones de dólares en la Cámara de Senadores con tanta responsabilidad (…), a David Choquehuanca le valió», indicó el legislador.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Ante la ausencia de 18 senadores —la mayoría del ala evista— en la sesión de la ALP, la diputada arcista Deisy Choque acusó a esos legisladores, incluido el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, de «boicotear» la aprobación de créditos.

Ajpi sostuvo que Choquehuanca debió convocar a los representantes de las fuerzas políticas en la Asamblea para llegar a un acuerdo y así aprobar los proyectos de financiamiento, de la misma manera que hizo Rodríguez para dar curso al crédito de los 75 millones de dólares de la CAF.

«No se trata de socializar, sino (hacer) como Andrónico Rodríguez, que reúne a las tres fuerzas políticas y dice ‘por esto tendríamos que aprobar y por esto no tendríamos que aprobar, si aprobamos necesitamos esta información’, pero no hubo tal», indicó el senador.

En esta jornada se debía tratar el proyecto de ley de préstamo de 100 millones de dólares en la ALP, una sesión que quedó truncada por el ausentismo de los legisladores del ala radical del MAS.

«Yo tenía la esperanza de que David Choquehuanca convocara a los dos presidentes de ambas cámaras, a los jefes de bancada, pero no hubo tal, pero si es que hoy día no se aprueban los créditos van a ir a victimizarse a los medios de comunicación y los criminalizaos somos los senadores», apuntó.