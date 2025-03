Adolescencia, la serie que aborda el abuso, la presión social y aislamiento

Bilbao sostuvo que hay una enorme diferencia entre los adolescentes de ahora, porque antes los papás “estrictos” estaban pendientes de las acciones de sus hijos.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Adolescencia, la serie que apunta a convertirse en un fenómeno porque profundiza el impacto de las redes sociales, la crisis de identidad en la juventud, violencia y explora los complejos lazos familiares. Para conversar a fondo sobre este, el programa radial La Hora Pico de eju.tv entrevistó a la psicóloga Carla Bilbao.

“Esta serie (…) es algo que todos los papás deberían ver y no solo los papás, sino todas las personas que tengan algún adolescente cerca, niños cerca, porque es impresionante la reflexión que podemos sacar de todo esto. La adolescencia en sí, les comento, empieza a partir de los 12 años ahora. Es donde ya nosotros tenemos que estar un poquito más alertas”, dijo Bilbao a los anfitriones del programa Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Medios especializados han destacado la narrativa intensa y realista de ‘Adolescencia’ porque expone las influencias nocivas del entorno digital en la juventud. Su retrato crudo y honesto de los desafíos adolescentes ha sido ampliamente elogiado, consolidándola como una de las producciones televisivas más impactantes del año.

“La serie (retrata) el abuso que es una de las cosas más grandes que se ven. El abuso que hay dentro del colegio, creo que las personas que han visto esta serie se podrán dar cuenta que dentro del colegio existía hartísimo abuso de los profesores hacia los alumnos y de los alumnos entre ellos. Además, se suma la presión social, el aislamiento de los chicos, los padres que no tenían idea que era lo que estaba pasando con sus hijos. Un ejemplo, el día de hoy tenemos muchos padres que son ausentes, vemos muchos problemas. La verdad que antes no se veían tanto”, reflexionó la psicóloga.

Según los datos recolectados por Bilbao, hay una enorme diferencia entre los adolescentes de ahora a los de hace 10 años porque antes los papás, si bien eran más estrictos, estaban pendientes de las acciones de sus hijos.

“Ahora los chicos están desconectados emocionalmente. Son niños que se han criado muchas veces solos porque los padres no se conectan con ellos, entonces hay una diferencia conductual muy grande”, enfatizó la especialista.

La psicóloga explicó que en estos tiempos los adolescentes ya no ven a sus padres como sus héroes y tratan de desconectarse de ellos porque hasta llegan a considerarlos como pasados de moda o ridículos.

“Siempre les recomiendo a los papás, ¿usted alguna vez le cuenta algo de su vida a sus hijos? y me dicen que no. Entonces, ¿cómo quieren que su hijo les cuente de su vida? O sea, yo creo que uno debe empezar con el ejemplo. Obviamente, hay adolescentes que son más difíciles que otros, es importante mantener un diálogo abierto, que los chicos no se sientan juzgados. Porque comparten algo e inmediatamente se sienten inseguros de compartir porque los papás juzgan con las expresiones faciales o palabras que utilizan, a veces los papás no son las adecuadas o simplemente van al castigo”, explicó Bilbao.