Adultos mayores del área rural piden subir la Renta Dignidad a Bs 1.500

Por Marco Antonio Belmonte

Fuente: Visión 360

La Asociación de Adultos Mayores de las Provincias de La Paz pide al Gobierno que se suba la Renta Dignidad de 350 a 1.500 bolivianos, porque el dinero ya no les alcanza ni para cubrir los artículos de primera necesidad.

“No podemos vivir con 350 bolivianos, no alcanza ni para medio quintal de arroz”, lamentó el dirigente Ramiro Figueredo, en un video difundido por Erbol.

Explicó que en el área rural suelen vivir de la agricultura, pero ahora están afectados por las lluvias y bajos precios, por lo cual no tienen recursos suficientes para la subsistencia.

“Ha subido todo, no hay dólar, no hay gasolina, no hay diésel. Estamos arruinados”, manifestó el representante de la asociación.