Aeronaves chinas rodean Taiwán tras duro discurso de Lai

Overall 26 sorties #PLA aircraft in various types (including J-10, KJ-500, etc.) were detected from 0640hr today. 20 out of 26 sorties crossed the median line of the #Taiwan Strait and entered the northern, central, southwestern and eastern ADIZ

«Las Fuerzas Armadas han empleado métodos conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para monitorear estrictamente la situación, desplegando aviones, buques y sistemas de misiles costeros para responder de forma adecuada», apuntó el MDN en el comunicado.

Lai catalogó a China como «fuerza extranjera hostil»

Este repunte de la actividad militar china se produce después de que William Lai (Lai Ching‑te), considerado como un «independentista» y un «alborotador» por las autoridades de Pekín, catalogase a China como una «fuerza extranjera hostil» el pasado 13 de marzo, durante uno de sus discursos más duros desde que asumió el cargo.

13 sorties of PLA aircraft and 9 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 7 out of 13 sorties crossed the median line of the Taiwan Strait. 2 PRC balloons was detected during this timeframe. pic.twitter.com/dFbO890jyX

