Afirman que la única solución es que el Gobierno libere irrestrictamente la importación de diésel

El líder cívico coincidió que la presión para que el Legislativo apruebe los créditos, no resolverá la crisis de combustible.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, aseguró que la única solución ante el desabastecimiento de gasolina y diésel que se registra en el país, es que el Gobierno permita la importación irrestricta de estos combustibles.

“La plata no aparecerá mañana, lo más efectivo es que liberen la importación de combustible. Aquí tenemos más de 400 cisternas varadas, otras 500 en Paraguay y entre 500 y 600 en Argentina listas para cargar. Hay alrededor de 12 millones de litros disponibles. Si se permitiera a los privados comprar y vender, el problema se solucionaría”, declaró Cochamanidis en entrevista con el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El líder cívico coincidió que la presión para que el Legislativo apruebe los proyectos de ley de créditos, no resolverá la crisis de combustible. “Los parlamentarios no lo van a aprobar, y aunque lo hicieran, esa no es la solución al desabastecimiento”, enfatizó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Asimismo, criticó el control de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre la comercialización de combustibles, argumentando que impide a los empresarios adquirir diésel y gasolina de otras fuentes. “¿Qué quieren, que le compremos a un solo proveedor? De repente, como empresario, puedo negociar directamente con otro proveedor. ¿Por qué no podemos hacer eso? O incluso negociar con lo que ya está aquí”, cuestionó.

En respuesta a la consulta de Belén Mendivil, si los legisladores deberían proponer una ley para facilitar esta liberación, Cochamanidis afirmó que ya se están tomando acciones. “Créanme que ya estamos trabajando en todo. Ya, ya”, concluyó.

El programa radial de La Hora Pico de eju.tv cuenta con el gentil auspicio de la Universidad Evangélica Boliviana para marcar la diferencia, Infinix con celulares Hot 50 Pro. Alquila tu vehículo Toyota con Kinto Share. Regia, cómplice de tu sazón. BYD vehículos 100% eléctricos e híbridos. Abre tu cuenta de ahorro Rinde+ del Banco Mercantil Santa Cruz.