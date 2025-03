Agenda informativa: Algunos surtidores sin gasolina y otros con largas filas en el inicio de la semana

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 3 de marzo

Desde hace varios días se agudizó la escasez de combustible. Foto: Unitel

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Largas filas o surtidores sin combustible es el panorama al inicio de la semana

Este lunes, el panorama en los surtidores de los diferentes departamentos no varía en nada al de la pasada semana; en algunos se observan largas filas de vehículos livianos y pesados en demanda de combustible para efectuar sus actividades regulares, sobre todo en el caso de aquellos motorizados que cumplen el servicio de transporte público; en cambio, en otras estaciones de servicio no hay filas, pero sí los conos que señalan que en estas no existen combustible. Las autoridades del área de hidrocarburos comprometieron la provisión normal de diésel y gasolina, pero los distribuidores afirman que reciben una cantidad menor de combustible, lo que hace que se agote en poco tiempo y se van impedidos de atender la demanda. El transporte y los productores analizarán medida en las próximas horas.

– Decenas de cisternas impedidas de descargar combustible en la refinería de Palmasola

Unas 200 cisternas hacen fila en la refinería de Palmasola sin poder descargar diésel ni gasolina para distribuir el carburante al sector productivo y a los vehículos de transporte privado y público. En fotografías y videos que circulan en redes sociales se observa la larga columna de cisternas que no pueden descargar el combustible importado, situación que no cambió este lunes. Sectores como el agro y el transporte exigen explicaciones a las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ya que de nada sirve que las cisternas estén paradas y no se pueda distribuir a los productores y ciudadanos que están haciendo fila en las estaciones de servicio. Lo sectores productivos demandan la provisión urgente de diésel porque la cosecha de alimentos de la campaña de verano corre riesgo.

– La Paz: Evalúan la demolición controlada de una vivienda en Jupapina

El Grupo de Atención de Emergencias Municipales (GAEM) de La Paz evalúa la posibilidad de realizar una demolición controlada de una vivienda ubicada en el sector de Jupapina, como medida preventiva tras el desprendimiento de un talud provocado por las lluvias. Las intensas precipitaciones causaron la saturación del terreno, lo que a su vez provocó el colapso de una parte del talud, afectando a ese inmueble. La repartición municipal ha estado trabajando en la evacuación de los habitantes afectados y aguarda la evaluación técnica, para el inicio del trabajo que podría hacerse en el transcurso de esta jornada. Tras unos días de tregua, las intensas precipitaciones retornaron a La Paz desde la pasada semana y provocaron una serie de incidentes que movilizaron de manera permanente a las cuadrillas de emergencia ediles.

– Día Mundial de la vida silvestre: en Bolivia hay especies que peligran por el comercio ilegal

Este 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre. La fecha fue instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) en 2013. Una investigación de 2019, de hace seis años atrás, del Centro de Documentación e Investigación de Bolivia (Cedib), concluyó que en Bolivia hay 70 especies en peligro por culpa del comercio ilegal. Una de las especies más amenaza es el jaguar y una de las más afectadas por grupos criminales en Bolivia que tienen que ver con el tráfico de animales considerados exóticos. Investigaciones revelan la participación de ciudadanos extranjeros, sobre todo europeos y asiáticos, en la caza ilegal de estos felinos, motivados por la alta demanda de sus partes en los mercados internacionales.

– El Cedib en campaña para defender la reserva tarijeña de Tariquía

El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) promueve la campaña denominada “Defendamos Tariquía”, una iniciativa que busca visibilizar, apoyar y proteger a quienes están rechazando el ingreso de las petroleras a la Reserva Nacional de Flora y Fauna, que en los próximos días tendrán una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “Tariquía no es solo un territorio; es vida, agua, bosques y comunidades que resisten para proteger lo que nos pertenece a todos. Hoy, más que nunca, su voz necesita la tuya. Más de 29 defensores están siendo procesados injustamente, esta criminalización de defensores solo busca acallar y someter a quienes defienden sus derechos a un ambiente sano”, dice la convocatoria del Cedib, a tiempo de recordar que los procesos fueron interpuestos con YPFB Chaco y Petrobras Bolivia.

– Semana de lluvias en todos los departamentos del país

Absolutamente todos los departamentos se verán afectados por lluvias de moderadas a intensas, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Las precipitaciones con probabilidad de tormentas eléctricas afectarán a los departamentos de Pando, Beni, La Paz y parte de Santa Cruz y Cochabamba; Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija registrarán aguaceros moderados a intensos de acuerdo con las regiones. Asimismo, en cuanto a la alerta hidrológica, varios ríos de todo el país mantienen la alerta naranja por crecida de ríos y posibles desbordes. De acuerdo con los últimos datos de Defensa Civil, la cifra de fallecidos producto de las inundaciones, riadas y demás afectaciones causadas por las lluvias ha ascendido ahora a 37 personas, de las cuales 16 están en el departamento de Cochabamba.