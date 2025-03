Agenda informativa: Bolivia despide el Carnaval del Bicentenario con actividades en varias regiones

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 9 de marzo

El entierro del pepino en un anterior Carnaval. Foto: La Razón

Boris Bueno Camacho / La Paz

9 de marzo

– Cincuenta grupos de danzarines participarán en el entierro del pepino en La Paz

El Carnaval Paceño del Bicentenario concluye este domingo con el Entierro del Pepino. El acto empezará en la plaza Garita de Lima a las 10:00 y, posteriormente se efectuará la entrada del Domingo de Tentación con la participación de 50 fraternidades desde el Cementerio General donde será simbólicamente enterrado este ícono de las carnestolendas en la sede de Gobierno. Sin embargo, según información de la Secretaría de Culturas, el último evento carnavalesco será el siguiente domingo16 de marzo cuando se efectúe la tradicional entrada de comparsas de la Corcova Paceña en la zona Villa Victoria, desde las 14:00. La Paz tuvo una nutrida agenda en la que hubo actividades destinadas para los niños, jóvenes, adultos mayores y familias, como el Corso Infantil y el Jisk´a Anata.

– Porongo despedirá la fiesta grande con su Carnavalito

El alcalde del municipio cruceño de Porongo, Neptaly Mendoza, invita al gran Carnavalito, una fiesta tradicional que es el corolario del Carnaval y que cada año se lleva a cabo en esa localidad con la participación de decenas de comparsas. El evento se llevará a cabo este domingo 9 de marzo en la plaza principal de Porongo, a partir de las 13:00, y contará con la presencia de Ariane I, reina del Carnaval cruceño y de Nathalia I, reina del Carnaval de Porongo. Ambas soberanas estarán acompañadas por sus comparsas, Los Pengas coronadores del Carnaval de Santa Cruz y la agrupación Jenecherú, coronadores del Carnaval porongueño. A las 16:00 horas se tiene previsto que inicie el acto cultural con el entierro del muñeco y la participación de las comparsas que asistan a esta celebración.

– Potosí sigue en duelo por los accidentes y suspende el Corso Ciudad de Plata

Cada domingo de tentación, Potosí despide el Carnaval con el denominado Corso Ciudad de Plata, en el que participan decenas de agrupaciones tanto del área urbana como rural. Sin embargo, esta actividad no se llevará a cabo en esta oportunidad por la determinación de la Gobernación de Potosí de suspenderla por lo trágicos accidentes acaecidos durante los días del Carnaval y que provocaron el deceso de al menos 68 personas. La decisión se tomó debido al duelo departamental que se cumple en Potosí. El director de Cultura de la Gobernación, Juan Carlos Ballesteros, aseveró que se ha decidido la suspensión en coordinación con las otras entidades involucradas en la celebración. Los hechos de tránsito conmocionaron a los potosinos por la cantidad de personas que perdieron la vida en ellos.

– Filas por combustible no disminuyen en el territorio nacional

En la madrugada de este lunes, las filas en las estaciones de servicio no cesan, y si no las hay es porque los centros de distribución de combustibles no atienden por la falta de combustible. El panorama es recurrente en todas las capitales de departamento incluido El Alto; en el área rural, la situación se agrava aún más, porque en varias regiones hace semanas que no existe ni diésel ni gasolina. Persistían. Las filas en los surtidores reaparecieron hace más de dos semanas; pero, desde carnaval el problema se agudizó, pese a que desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) afirmaron que el abastecimiento se iba a regularizar en el transcurso de la semana pasada. En La Paz y El Alto, a diferencia de otras regiones, el problema se concentraba en el diésel, pero ahora también es por la gasolina.

– Anuncio de fuertes precipitaciones en Perú pone en alerta a La Paz

La Alcaldía de La Paz sube el nivel de alerta en el municipio por la posibilidad de que las inclemencias climáticas que afectarán al sur peruano en esta jornada repercutan en el territorio paceño. Por ello, el gobierno municipal hace un llamado a la ciudadanía a tomar las debidas previsiones y mantenerse atenta ante posibles contingencias producto de las lluvias y la crecida de los ríos. “El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ha elevado su nivel de alerta al máximo ya que existen serias posibilidades que el fenómeno pueda tener efectos en nuestro territorio. El alcalde Iván Arias pide a la ciudadanía tomar las previsiones en sus hogares y estar atenta a los mensajes de alerta que emita el GAMLP mediante la aplicación ‘Alertas La Paz’, que se puede bajar a sus celulares o tablets.”, resalta una publicación edil.

– La Alasita paceña llega a su final con el tradicional remate de las miniaturas

Esta es la última oportunidad para que los habitantes de La Paz visiten la Alasita o la feria de las miniaturas como se la conoce. El remate de la Alasita marcará el cierre de la feria más emblemática de La Paz que concluye este domingo. Artesanos y comerciantes subastarán sus productos como usualmente se hace cada año o rebajarán su oferta a precios con significativos descuentos. El tradicional remate se llevará a cabo en el Parque Urbano Central (PUC) desde las 10:00, donde los visitantes podrán beneficiarse con grandes rebajas en diferentes artículos que son ofrecidos por los artesanos paceños y aquellos que llegan de otros confines del país. Según la dirigencia de los expositores, rematarán todos sus productos para retornar a sus talleres con las manos vacías, ya que su intención es que la población agote su oferta comercial.

– Always Ready va por el milagro de remontar ventaja de Blooming

Este domingo se disputará el partido de vuelta entre Always Ready y Blooming en el estadio Municipal de Villa Ingenio de El Alto desde las 15:00, encuentro en el que el equipo de Eduardo Villegas tratará de remontar el 0-4 que tiene en contra que los celestes le propinaron en el partido de ida. Los cruceños llegan a ese partido con un pie en el partido final por la holgada ventaja que lograron en Santa Cruz, en cambio, los millonarios se aferran a un buen rendimiento que les permita al menos forzar a la tanda de los penales. El ganador deberá medirse la próxima semana ante el ganador de la otra llave que la integran Bolívar y Universitario de Vinto. Los campeones actuales parten como favoritos porque vencieron de visitantes 1-2. El torneo amistoso es la antesala al campeonato oficial que arrancará en abril.

– La selección nacional se concentra desde la noche de este domingo

La selección nacional de fútbol se concentrará en La Paz desde la noche de este domingo para encarar los partidos contra Perú, en calidad de visitante, y Uruguay, como local. Son 26 jugadores los convocados por el director técnico Óscar Villegas, de ellos, al menos catorce militan en clubes del exterior. Debido a la necesidad imperiosa de sumar los seis puntos en esta doble fecha de las clasificatorias a la Copa Mundial 2026, Villegas adelantó que no dividirá el grupo de trabajo y que con todo el plantel irá a Lima a buscar el triunfo ante Perú el 20 de marzo y en El Alto, el 25 de marzo, cuando reciba a Uruguay. El combinado nacional está en zona de repechaje ya que se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos, mientras que sus próximos rivales tienen diferente situación. Perú, con 7 unidades, es el último de la tabla, en tanto, Uruguay tiene 20 puntos y es segundo.