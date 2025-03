Agenda informativa: el encuentro citado por el Gobierno se efectuará con la ausencia de varios convocados

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 18 de marzo

Boris Bueno Camacho / La Paz

– El gobierno convoca al diálogo para garantizar la estabilidad y la economía

Esta jornada se llevará a cabo el diálogo nacional el Gobierno convocado por el Gobierno con el fin de garantizar la estabilidad y las condiciones políticas y materiales para fortalecer la democracia, en palabra de la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada. La cita se realizará a las 09:00 con la participación de varios sectores políticos y órganos del Estado. El presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, participarán de este encuentro en el que e invitó a los titulares del Senado, Andrónico Rodríguez, y de Diputados, Omar Yujra; además del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, los jefes de bancadas de las fuerzas políticas, con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), las máximas autoridades de las organizaciones políticas y las máximas autoridades del Órgano Judicial.

– YPFB anuncia que incrementará al 100% el despacho de combustibles en La Paz y Santa Cruz

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, anuncia que desde este martes el despacho de carburantes en La Paz y Santa Cruz será del cien por ciento. A las demás regiones ese volumen llegará desde el miércoles o jueves, puntualiza. En las pasadas horas empezó el arribo de combustible al país para paliar en la escasez de las pasadas semanas y este es descargado en las plantas de Senkata, en Santa Cruz y Palmasola, en La Paz. Empero, Dorgathen afirma que el Gobierno siempre tuvo un plan B frente al bache por el flujo de divisas que es necesario para pagar los carburantes en el mercado externo, no obstante, no fue anunciado para evitar supuestos sabotajes. También, revela que el Banco Central de Bolivia (BCB) les garantizó los dólares que son necesarios para comprar los carburantes.

– Yacimientos despachará mayor volumen de garrafas de gas

Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) indican que los volúmenes de distribución de gas aumentaron luego de haberse registrado filas para adquirir este producto. Las autoridades determinaron que se envíe una cantidad adicional del producto, para normalizar la distribución, en tal sentido, se despacharán garrafas adicionales en las ciudades donde se produjo este problema, sobre todo La Paz y Santa Cruz. Sobre las filas de personas en las estaciones para comprar garrafas durante la semana pasada, indican que hubo desesperación de la población y reiteran que no hay un desabastecimiento. Exhortan a la población a no dejarse llevar por la especulación; y aquellas aseveraciones que circulan mediante redes sociales de que no existirían garrafas de GLP en las tiendas de barrio.

– Federación Túpac Katari anuncia marcha ante la crisis económica del país

Los trabajadores campesinos del ala arcista mostraron su molestia con el Gobierno de Luis Arce y anuncian una marcha para este martes. Piden la destitución de dos ministros y un viceministro, además del gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores. El sector emitió un documento con 10 resoluciones en el que dan plazo a Arce hasta esta jornada para el cambio de los ministros de Obras Públicas y de Desarrollo Productivo, Édgar Montaño y Zenón Mamani; respectivamente; además del viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva. También, piden solucionar el desabastecimiento de diésel y gasolina, frenar el incremento de productos de la canasta familiar; solucionar la escasez del dólar y los problemas causados por las lluvias como el colapso de puentes y vías intransitables.

– Transporte Pesado dejará de pagar peajes e impuestos

La Confederación del Transporte Pesado Nacional e Internacional de Bolivia (ICTPNIB) anuncia que tomará medidas de presión a partir de este martes. Entre esas decisiones destaca la suspensión del pago de peajes en todo el país hasta que las carreteras sean transitables, porque la Administradora Boliviana de Carretera incumple el mantenimiento vial. Los transportistas también señalan que su sector está en quiebra debido a la falta de combustible, por lo que determinaron no pagar impuestos ni tasas bancarias hasta fin de año. El representante de transporte pesado, Hugo Domingo Ramos, afirma que la resolución principal es la declaración en quiebra nacional de los transportistas; además, pide la renuncia de los ministros de Economía, Obras públicas y del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

– La selección viaja a Perú con la esperanza de lograr un buen resultado

La Selección nacional viaja la tarde de este martes a Lima para jugar contra Perú por las eliminatorias Mundial 2026. Los jugadores y el cuerpo técnico se ausentan del país dos días antes del partido en un vuelo chárter, según la información de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). El partido se disputará en el estadio Nacional el jueves desde las 21:30 hora boliviana. El escenario se encuentra cerca del centro histórico de Lima. En la Selección nacional, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes tienen la confianza de que Bolivia podrá sacar unidades a Perú y después sumar los tres puntos en el partido en condición de local ante Uruguay, que se jugará el 25 de marzo. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, aseguró que el sueño es hacerse de los seis puntos que se disputan en esta doble fecha.