Agenda informativa: inicia una semana de movilizaciones en protesta por la escasez de combustibles y la crisis económica

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 17 de marzo

Las protestas de los sectores productivos y sociales se multiplican. Foto: RRSS

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Ampliado de choferes en Chuquisaca para definir medidas por la falta de combustible

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Este lunes se desarrollará un ampliado nacional de los transportistas para asumir acciones por la falta de combustible en el país. La cita está convocada en la ciudad de Sucre en la que se reunirán representantes de las diferentes modalidades de transporte para tomar una determinación sobre la falta de diésel y gasolina en el país, como principal punto; sin embargo, también tratarán otros temas como el estado de las carreteras del país y temas impositivos, entre otros. La dirigencia del transporte público de El Alto, que tenía previsto el paro indefinido desde esta jornada, se trasladará a la capital del Estado, para definir junto a los otros dirigentes la realización de una medida con carácter nacional, debido a que afrontan los mismos problemas y buscan que tenga contundencia. El sector asumirá acciones una vez concluya el ampliado nacional del sector.

– El Comité Multisectorial se reúne en Cochabamba para definir logística de la marcha

El Comité Multisectorial se reunirá este lunes en la ciudad de Cochabamba, para determinar la logística de la marcha anunciada en los pasados días y que partirá desde la localidad de Patacamaya hasta la sede de Gobierno, en principio la fecha prevista para la movilización era este martes 18; sin embargo, podría sufrir algún cambio si las entidades que conforman esta alianza de productores así lo definen. El secretario ejecutivo de la Confederación de gremiales de Bolivia, César Gonzales, anuncia que este lunes sostendrán una reunión en Cochabamba donde definirán los detalles de esa caminata. Según Gonzales, la marcha desde hasta La Paz está ratificada y el sector gremial de todo el país está listo. Esta jornada, en la reunión en la capital del Valle, se afinarán los detalles y se coordinarán con los otros sectores: los empresarios, los productores del agro y los transportistas, entre otros.

– Gastrónomos de Potosí convocan a marcha de cacerolas

Frente a la actual situación económica que atraviesa el país, la dirigencia de la Asociación de Gastrónomos de Potosí convocó a una marcha de cacerolas vacías. La concentración de esta movilización será a las 10:00 en el Campo de Marte para luego recorrer las distintas calles de la Villa Imperial. Esta medida se asume porque en estos últimos días la falta de carburantes generó que los precios de los productos de la canasta familiar en los centros de abasto suban considerablemente lo que provocó un desfase en la economía de la población en general. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación subió 1,26 por ciento en febrero y acumula 3,24% este 2025 precedente por la inflación, las dificultades de abastecimiento de carburantes y una falta de dólares que persiste desde 2023.

– YPFB afirma que desde esta jornada se paliará la escasez de combustibles

Las estaciones de servicio del país presentan dos panoramas distintos. En las capitales de departamento y El Alto, en algunos surtidores continúan las filas y el malestar por la falta de gasolina y diésel; en otros, desaparecieron esas columnas porque no hay combustible. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que se acelera el proceso de despacho y que los primeros camiones cisterna con combustible que partieron de Arica ya llegaron a la planta de Senkata, en El Alto. Las filas son tanto para diésel como para gasolina. Asimismo, desde hace unos días ingresan los vehículos que transportan combustible desde Paraguay, país en el que estuvieron varias semanas porque no se pagó a los distribuidores, motivo por el cual decenas de camiones estuvieron en ese lugar sin poder moverse.

– La aplicación de ANH permite verificar cuánto combustible hay en las estaciones del país

La aplicación (app) llamada ANH Combustible ya está disponible en teléfonos móviles, que sirve para verificar la ubicación y los niveles de combustible que tienen en las estaciones de servicio y así los usuarios puedan tener certeza de que podrán cargar ya sea diésel o gasolina. Esta fue una de las 10 medidas anunciada por el presidente Luis Arce Catacora. La aplicación ya está disponible para su descarga en Android e iOS y e la busca como ‘ANH Abastecimiento’ en play store o App Store; una vez instalado, se busca por departamento y el producto a utilizar, entre gasolina, diésel, gasolina Premium y Diésel ULS. Se puede alejar el mapa de la ciudad para ver con claridad todos los surtidores que existen en cada región y al presionar la ubicación de una estación se puede ver el saldo del producto.

– 140 mil vehículos sin documentos regularizados no podrán cargar combustible en La Paz

Desde este lunes, 140 mil vehículos cuyo registro propietario no fue regularizado no podrán cargar combustible. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) hará el control a través de un plan piloto, señala el alcalde de La Paz, Iván Arias. Indica que este es un plan piloto que será aplicado en dos días, de acuerdo con una reunión sostenida con autoridades de la ANH para coordinar la dotación de combustible y con ello atender los servicios y las emergencias. El burgomaestre, resalta que en un principio fueron 120 mil vehículos que están con esos problemas de regulación, pero luego de un recuento la cantidad ascendió a 140.000 autos que están en esa situación. Explica que los propietarios de esos vehículos no regularizaron la compra de sus autos y no pagaron impuestos y pese a ello, continúan recibiendo gasolina subvencionada.

– Tuto, Amparo y Samuel terciarán en la encuesta del bloque de unidad

Tras conocerse que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, decidió dar un paso al costado y dejó la definición del candidato del bloque de oposición entre tres postulantes: Jorge Tuto Quiroga, Amparo Ballivián y Samuel Doria Medina, se programa la encuesta correspondiente que debe iniciar en estos días, de acuerdo con la información brindada por diferentes miembros del bloque de unidad y mediante la cual se definirá quién será el candidato único de la oposición. El exmandatario Carlos Mesa fue el primero en declinar su postulación y luego, Vicente Cuéllar decidió respaldar a Doria Medina. El bloque ha decidido acudir a esa herramienta para definir quién será el candidato de unidad. Ese estudio estadístico debe concluir a fin de mes ya que en los primeros días de abril se lanzará el calendario electoral de los comicios presidenciales.