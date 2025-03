Agenda informativa: la crisis energética provoca la alarma en las familias que se vuelcan a los mercados por alimentos

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 14 de marzo

La gente hace filas en lo centros de distribución al por mayor. Foto: Visión 360

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Población de La Paz y el Alto se vuelca a los mercados para comprar víveres

Desde tempranas horas de este viernes, varias personas se volcaron a los centros de abasto, sobre todo a aquellos que vende al por mayor, para comprar productos esenciales de la canasta familiar como arroz, aceite, fideo y azúcar, entre otros. Familias enteras se volcaron en los últimos días a los mercados en las ciudades de La Paz y El Alto para comprar alimentos, principalmente, abarrotes, ante el temor de que suba el precio o se genere un desabastecimiento. La preocupación de la población se debe a la falta de combustibles explicada por el Gobierno que obedece a la falta de dólares en la economía nacional; empero, las 10 medidas dispuestas para paliar la crisis energética encendieron las alarmas en diferentes sectores, pero sobre todo en los hogares bolivianos, por ello, el incremento de la demanda de alimentos en varias ciudades.

– Viceministro Silva anuncia la llegada de una mayor cantidad de pollo a La Paz

Ante la escasez de la carne de pollo y el incremento del precio del kilo hasta 27 bolivianos, el viceministro de Defensa del Consumidor y Derechos del Usuario, Jorge Silva, anuncia que desde este viernes se incrementará la entrega hasta un 30% del total demandado tanto en La Paz como en El Alto, y el sábado hasta un 50%; además, que en los siguientes días se completará la totalidad de la demanda de los mercados de La Paz y El Alto. La demanda y la reducida provisión, solo llegó el 10 %, encareció el precio del producto, Silva atribuye el alza a los intermediarios. Sin embargo, reconoció que los productores también están entregando el producto a un precio más alto. Debido al desplome de parte de la plataforma en la ruta entre Cochabamba y Oruro, bajó la provisión de pollo a las ciudades de La Paz; Oruro y El Alto.

– Instituciones juveniles de Santa Cruz anuncian un ‘basurazo’ contra la escasez de carburantes

La Unión Juvenil Cruceñista anuncia una marcha para este viernes denominada ‘basurazo’. Los activistas de esta agrupación marcharán hasta las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en protesta por la escasez de combustible. En la movilización también participarán la Federación Universitaria Local (FUL) de la casa de estudios superiores estatal y el Concejo Departamental de la Juventud, la cual está prevista que parta a las 6 de la tarde desde el cuarto anillo de la doble vía a la Guardia, hasta las oficinas de la petrolera estatal con la exigencia de que normalice la provisión de los carburantes en el territorio nacional, además de la renuncia de Armin Dorgathen. Los jóvenes dejarán basura en el ingreso de la estatal en señal de protesta.

– Productores se reunirán de emergencia por crisis de combustible

La situación de la producción de alimentos en los valles cruceños alcanzó niveles preocupantes, en consecuencia, las organizaciones de productores se reunirán de emergencia este viernes a las 10:00 de la mañana en la población de Mairana. Representantes de diversos sectores productivos analizarán la aguda crisis que atraviesa la región, sobre todo por la escasez de diésel, que es fundamental para toda la cadena de producción. Según el sector, la falta de diésel ha impedido que los camiones lleguen a los mercados, lo que genera una acumulación de hortalizas que no pueden ser comercializadas. Advierten que, si no se da una solución inmediata al desabastecimiento de diésel, en pocos meses la población boliviana podría enfrentar una escasez crítica de hortalizas en los hogares de todo el país.

– Las carreteras de Santa Cruz están expeditas

Desde esta jornada, las carreteras en el departamento de Santa Cruz están expeditas, debido a que tanto Concepción como Yapacaní levantaron lo bloqueos tras acuerdos con el gobierno, La noche del jueves, el viceministro de Hidrocarburos suscribió un convenio con los interculturales de Yapacaní para el levantamiento del cerco. La autoridad comprometió la fe del Estado para priorizar el abastecimiento de combustible al municipio de Yapacaní de 100.000 litros de diésel por cada surtidor durante los próximos cinco días y 80.000 litros de gasolina. En los pasados días, los productores de Concepción también tomaron la misma determinación. El documento también señala en su segundo punto que el viceministro se compromete a gestionar que se anule a la región como una zona se riesgo para retirar la pigmentación de la gasolina.

– Ministra Prada dice que reanudación de exportaciones no solucionarán falta de divisas

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirma que las exportaciones del sector privado no solucionarán la falta de divisas que enfrenta el país puesto que algunos exportadores mantienen sus dólares en el exterior y quienes los traen al país no los ingresan al Banco Central de Bolivia (BCB). La postura de la ministra se registra cuando los sectores productivos y empresariales exigen la liberación de las exportaciones sin restricciones. En referencia a las exportaciones, Prada aseguró que no se cortó la totalidad de estas y, en el caso de la carne de res, se reanudará una vez se garantice el mercado interno a precio justo. Además, instó a que los dólares de los exportadores privados se inyecten directamente al sistema financiero privado; porque actualmente eso no sucede en porque, en algunos casos, prefieren mantener los dólares afuera.

– Habilitan paso para vehículos livianos en el sector de Llavini

El paso de vehículos livianos en el sector de Llavini, en la carretera Oruro – Cochabamba, fue restituido por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) de manera provisional, tras reponer parte de la plataforma que se desplomó en el kilómetro 69 por un derrumbe. Solamente el flujo de occidente a la capital del Valle fue restituido, no así en el sentido contrario, aunque la maquinaria de la entidad de caminos trabaja para habilitar la plataforma en las próximas horas. Tras la apertura de la ruta, los conductores de minibuses y motorizados pequeños varados comenzaron a circular luego de sufrir dos días por falta de alimentos. La estatal caminera asegura que el trabajo se intensificó con seis excavadoras para habilitar el paso y anuncia que este viernes se prevé tener en condiciones la carretera también para el transporte pesado.