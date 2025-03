Agenda informativa: la escasez de combustible genera reclamos y desabastecimiento en el país

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 15 de marzo

EL bloqueo en Concepción fue levantado el pasado miércoles. Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Vence plazo que dio el municipio de Concepción para el suministro de combustible

Con un cuarto intermedio hasta este sábado se levantó el bloqueo en el municipio de Concepción, donde productores y transportistas piden la dotación de carburantes para esta región cruceña. La noche del miércoles se levantó el bloqueo en Concepción. Las protestas de esta región cruceña son porque no reciben suficiente combustible, específicamente diésel, carburante que precisan los productores ganaderos y madereros de diferentes comunidades. Además de la gasolina que es ocupada por el transporte. Según el informe, Concepción recibía 230 mil litros de diésel, pero, después YPFB envió solo 150 mil, lo que no alcanza para que los productores realicen las labores de campo de manera normal. En caso de no regularizar la dotación de combustible, los sectores masificarán las medidas de presión.

– La población debe soportar largas filas para cargar combustible

Encontrar diésel y gasolina se ha convertido en un via crucis para la población, que debe darse modos para esperar varias horas en las estaciones de servicio. Los conductores deben aprovisionarse de alimentos e implementos para dormir en sus vehículos, porque la espera sobrepasa las ocho horas en algunos departamentos. Incluso, algunos vehículos llegan con el tanque prácticamente en cero, por lo que en plena fila deben empujar o pedir ayuda a otras personas para poder llegar a las estaciones de servicio que distribuyen gasolina y diésel. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos descarga combustible en el puerto de Arica, Chile. Son setenta millones de litros de gasolina y 20 millones de diésel que llegaran al país desde esta jornada. Además, afirma que tres buques arribarán al puerto chileno en los próximos días.

– Se agrava la crisis de combustible en Bolivia

Las temporadas de escasez de combustible en Bolivia empezaron a ser cada vez más frecuentes y prolongadas en el último año. Hasta ahora, la administración del presidente Luis Arce había negado una crisis estructural y atribuía el suministro irregular a una diversidad de factores externos. Todos esos argumentos se acabaron esta semana cuando el ministro de Hidrocarburos y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) admitieron lo que muchos en el país advertían: no hay combustible porque no hay dólares para comprar. El país depende en su mayoría de las importaciones de combustible. Según datos del Gobierno, el Estado compra el 86% del diésel y el 56% de la gasolina que necesita para abastecer la demanda local, lo que explica por qué el desabastecimiento de diésel suele ser más prolongado.

– Beni declara emergencia departamental por riada e inundaciones

La gobernación de Beni emitió el decreto 05/2025 mediante el cual declara emergencia departamental por riadas e inundaciones, después de que los municipios de Rurrenabaque y San Borja, ubicados en la provincia Ballivián, se declararan en desastre a causa de ese fenómeno natural. Esa decisión se tomó tras recibir el informe del Comité Departamental de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (Coderade), que analizó la preocupante situación de esos municipios. Se aplicará un plan de contingencia y se harán gestiones para prestar ayuda a las familias afectadas por el desborde de los ríos Beni y Maniqui. También se movilizará las brigadas médicas ‘Banderitas Blancas’ para atender los problemas de salud que surjan. Las lluvias destruyeron la infraestructura vial, lo que dificulta el tránsito hacia las ocho provincias de este departamento.

– Emapa distribuirá 5 mil pollos en tres ciudades

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) distribuirá cinco mil pollos en La Paz, Oruro y El Alto. La carne del ave sufrió un incremento considerable desde hace unos días por la imposibilidad de trasladar el producto desde Santa Cruz y Cochabamba, debido a la caída de la plataforma vial en Llavini, en la carretera que une el departamento del Valle con el occidente del país. El producto es comercializado hasta en Bs 27 por kilo, lo que provocó el reclamo de la gente. Además de ello, los productores avícolas afirman que la falta de diésel y dólares provocaron el incremento de los insumos necesarios para la producción de la carne que es una de las más consumidas en el territorio nacional. En las próximas horas se espera que se incremente el volumen del producto tras la habilitación de la carretera a occidente.

– La selección boliviana de fútbol entrena pensando en Perú y Uruguay

Las precipitaciones obligan a la selección nacional a modificar su planificación y trasladar sus prácticas al estadio Rafael Mendoza Castellón de Achumani, en la sede de Gobierno. Bajo la dirección de Óscar Villegas, el combinado continúa su preparación con miras a los duelos clave ante Perú y Uruguay por las Eliminatorias al Mundial 2026. El cuerpo técnico busca afinar el esquema táctico y la estrategia para afrontar estos compromisos en los que Bolivia intentará sumar puntos valiosos en su camino a la cita mundialista. La selección debe visitar a Perú, rival directo en las eliminatorias, este jueves 20 de marzo, en tanto, recibirá a la selección uruguaya el martes 25 de este mes. El combinado debe tratar de rescatar un punto en el partido que se jugará en Lima y obtener los tres puntos en La Paz para mantener las posibilidades de clasificación.