Agenda informativa: la escasez de combustibles provoca un bloqueo de caminos en Santa Cruz y pone en alerta a los productores

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 10 de marzo

Las filas por diésel y gasolina se agravaron desde hace semanas. Foto: Unitel

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Concepción y Yapacaní inician bloqueo indefinido por la falta de carburantes

La escasez de diésel y gasolina provoca emergencia en diferentes regiones del país. Los primeros municipios en tomar acciones son los municipios de Concepción y Yapacaní, que bloquearan la carretera nueva que une Santa Cruz a Cochabamba desde este lunes, en protesta por el incumplimiento de los compromisos de abastecimiento por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). En Yapacaní, la Federación de Interculturales Productores Agropecuarios, junto a diversas instituciones, iniciaron el bloqueo esta madrugada en el puente del río Yapacaní. En Concepción, los productores agropecuarios y vecinos tomaron la misma determinación. Las estatales no cumplieron con la provisión de 150.000 litros de diésel ni respondieron sobre la solicitud de ampliación del cupo.

– Productores de soya y arroz definirán acciones por la falta de diésel

Productores de soya y arroz se reunirán este lunes en el municipio de Montero para definir acciones ante la escasez de diésel que provoca un impacto negativo en las tareas propias del agro. El problema del combustible persiste en el eje troncal desde hace más de dos semanas lo que pone en riesgo la producción de soya; por ello, los productores decidieron reunirse en esta jornada para definir qué medidas tomar para obligar al Gobierno a garantizar el abastecimiento de carburantes. Los productores de soya tienen la intención de proponer un bloqueo de carreteras, manifiesta su dirigente Eliazer Arellano, quien sostiene que ya existen varias hectáreas del grano para cosechar; sin embargo, no se ha podido realizar este trabajo por la falta de combustible. A esto se suma que hay plantaciones inundadas por el desborde de un río por San Julián.

– Ministro de Hidrocarburos se referirá a la crisis de los combustibles

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, se referirá este lunes al problema de la escasez de diésel y gasolina, además de las soluciones que propone el gobierno en el corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con el anuncio que hizo el domingo la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada. La crisis de esos hidrocaruros se agravó desde hace varias semanas, lo que provocó que se formen largas filas en las estaciones de servicio, varias de las cuales suspendieron la atención, porque no reciben el cupo necesario desde las plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); aparte del estado de emergencia en los sectores productivos ante el inicio de la gran cosecha que inicia esta semana. Dos regiones cruceñas empezaron los bloqueos en esta madrugada.

– Mineros auríferos y el Gobierno retoman reunión por el diésel

El gobierno y los representantes de las cooperativas mineras se reunirán nuevamente este lunes tras haber declarado un cuarto intermedio el pasado viernes al no haber logrado un consenso en el tema del desabastecimiento de diésel al sector, que provocó una paralización de las actividades extractivas, según los movilizados. La cita fue definida para las 15:00. De acuerdo con la información del presidente de Fecoman, Efraín Silva, cada una de las cooperativas necesitan en promedio 19 mil litros al mes, volumen que se comprometió el gobierno a proveer y no cumplió. Son alrededor de 300 cooperativas del norte de La Paz que exigen el abastecimiento del combustible. El dirigente recuerda que los auríferos se encuentran en estado de emergencia y advierte con medidas de presión si no hay una solución.

– Asamblea de la Paceñidad se reúne para evaluar la gestión de Arias

Instituciones cívicas y empresariales que conforman la Asamblea de la Paceñidad se reunirán con representantes de la Alcaldía de La Paz, con el objetivo de analizar y evaluar la administración de Iván Arias, y también tratarán la coyuntura económica y su impacto en la canasta familiar, que es una de las preocupaciones de la sociedad en su conjunto. Anticipan que existe molestia por la última disposición de la autoridad edil, quien aprobó el incremento de pasajes del transporte público. En la convocatoria aseveran que la urbe paceña es vulnerada en sus derechos y denuncian que la ciudadanía está indefensa ante la impostura de la autoridad municipal a quien acusan de haber tomado malas decisiones durante los cuatro años de su gestión y dar la espalda a la población que en su momento depositó su voto de confianza en él.

– Ley que revoca el alza de tarifas del transporte en La Paz será remitida al Ejecutivo

El concejal Pierre Chain anuncia que la ley que revoca la resolución del alcalde Iván Arias autorizando el aumento de tarifas del transporte en La Paz debe ser remitido este lunes al Ejecutivo Municipal para su promulgación. La Secretaría del Concejo debe completar el trámite con el envío de la norma al despacho del alcalde Iván Arias. Una vez que el burgomaestre reciba la ley, tendrá 15 días hábiles para observar o promulgarla. Si el Concejo rechaza las observaciones, el Concejo procederá a promulgarla de oficio. Para el Concejo paceño, con esta ley se mantienen las tarifas del 2016: Bs 2 para tramos cortos y Bs 2,60 para tramos largos. Sin embargo, los chóferes aún aplican la resolución del alcalde, cobrando Bs 2,40 para tramos cortos y Bs 3 para tramos largos. Chaín afirma que no hubo consenso para autorizar el alza de tarifas.

– Albert Ramdin asumirá como nuevo secretario general de la OEA

El excanciller de Surinam, Albert Ramdin, asumirá como nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en reemplazo del uruguayo Luis Almagro. Es la primera vez que el organismo americano tiene un secretario que pertenece a la Comunidad del Caribe (CARICOM), y su llegada al liderazgo del foro regional es consecuencia directa de un movimiento diplomático que ejecutó el presidente brasileño Luis Inazio Lula da Silva con el apoyo de Chile, Uruguay, Bolivia y Colombia. En este contexto, Ramdin deberá exprimir su experiencia diplomática para satisfacer los intereses del CARICOM y de América Latina y atender los reclamos geopolíticos de Estados Unidos, que ahora se caracteriza por empujar una agenda global sin tener en cuenta a los habituales aliados y adversarios de la Casa Blanca.