Agenda informativa: provincias cruceñas se movilizan para exigir al gobierno normalizar la provisión de combustibles

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 11 de marzo

Un punto de bloqueo en el departamento de Santa Cruz. Foto: Los Tiempos

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– En las provincias de Santa Cruz habrá cacerolazos por falta de combustible

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los Comités Cívicos Femeninos Provinciales de Santa Cruz alistan un cacerolazo a partir de esta jornada, que iniciará en la provincia Obispo Santiesteban, en protesta por la situación insostenible que se registra en el país ante la falta de combustible. La dirigencia exige al Gobierno soluciones reales a la escasez de diésel y gasolina, porque la situación en el área rural es insostenible, aspecto que provoca una desesperación total en las familias cruceñas y de las provincias, las cuales tienen previsto hacerse escuchar, para que el Gobierno nacional dé soluciones de una vez por todas. El cacerolazo será hasta que nos escuchen, que iniciará en Obispo Santiesteban y luego en cadena se irán sumando hasta llegar a todas las provincias, afirma una de las representantes de las mujeres cívicas.

– TSE: Sala Plena definirá si procede la renuncia de Evo vía poder notarial

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) definirá en esta jornada si la renuncia del expresidente Evo Morales a la militancia del MAS puede ser aceptada ya que fue presentada a través de un poder notariado. Si los vocales aceptan, a partir de esa fecha cualquier ciudadano podrá renunciar de esa manera; empero, si no la acepta, Evo Morales tendrá que acudir al Tribunal Electoral Departamental (TED) para hacer efectiva su dimisión al partido azul. La decisión de tratar el tema en Sala Plena fue asumida la pasada semana, luego de que Gustavo Ávila solicitase un informe sobre la presentación del formulario de desafiliación del expresidente a la militancia del MAS, mediante un poder notarial, y no de forma presencial y personal, como establece el artículo 8 del reglamento para renuncias y anulación de militancia.

– Se analizarán reformas al Código Niña, Niño y Adolescente

Desde este martes se instalarán mesas de reformas al Código Niña, Niño y Adolescente, según anunció en los pasados días el ministro de Justicia, César Siles. La autoridad planteará el procedimiento ordinario en casos de delitos sexuales o que hayan ocasionado muerte. Si bien admitió que el proceso tardará, en la Asamblea enfatizó en que el tema debe ser tratado por una necesidad de impartir justicia. La determinación fue tomada por un caso que conmocionó al país sobre la violación y asesinato de una niña de poco más de un año por un joven de 16 años. La norma establece que la sentencia de seis años que recibió el adolescente es la máxima legal posible, porque así manda el Código Niño, Niña, Adolescente” con la finalidad de que los transgresores de la Ley tengan una reinserción rápida a la sociedad.

– Gobierno y transportistas se reúnen por los accidentes de tránsito

Ante el saldo de decenas de personas fallecidas en accidentes de tránsito, registrados en los pasados días, sobre todo durante las fiestas del Carnaval, el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario anunció una reunión este martes con las autoridades de diferentes entidades del Estado que regulan el transporte terrestre, así como a dirigentes del transporte interdepartamental con el fin de hablar sobre el tema, Según la instancia de gobierno, el servicio de transporte en el país se ha vuelto altamente y riesgoso al no contar, con garantías para llegar al destino. La observación apunta a aquellos conductores en estado de ebriedad que circulan en las carreteras y amenazan la vida de usuarios, con autobuses en condiciones deplorables que afectan la calidad del servicio y la falta de controles efectivos por parte de las autoridades competentes.

– Se cumple el plazo de los lecheros sobre el reajuste del precio de la leche

El sector lechero llevó a cabo una reunión nacional el pasado viernes, en ella determinaron dar un plazo al Gobierno para actualizar la banda de precios que actualmente rige sobre la leche con el consiguiente reajuste en el precio que perciben por cada litro de este producto para que llegue a los Bs 5,50. El sector dio un plazo de 72 horas al Gobierno para tener una respuesta al respecto, el cual vence este martes. Actualmente, la banda de precios establecida por el Gobierno contempla Bs 3,50 en Santa Cruz, Bs 3,55 en Cochabamba y Bs 3,60 en La Paz. Los productores afirman que esos precios no alcanzan para cubrir los costos de producción que se incrementaron en los últimos meses. Afirman que no pueden trabajar a pérdida y esto hace insostenible las operaciones en las granjas, tema que se ve reflejada en una caída en la producción.

– El norte de La Paz queda incomunicado por colapso del puente Santa Bárbara

El tráfico vehicular hacia el norte de La Paz está suspendido debido a un severo daño estructural en el puente que está emplazado en el sector de Santa Bárbara, en los Yungas de La Paz. La infraestructura colapsó la tarde del lunes. Lo sucedido deja incomunicado al municipio de Caranavi y otros que se encuentran en esa región. De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, se ve cómo la infraestructura se encuentra partida casi por la mitad. En el transcurso de esta jornada se reforzará el trabajo de las cuadrillas de emergencia y el equipo pesado para determinar el grado del daño causado y el tiempo que tomará habilitar nuevamente ese sector. Las lluvias que castigan a diversos lugares del país ocasionaron en la última semana una serie de emergencias, tales como corte de vías, deslizamientos y crecida de ríos, entre otros.

– No habrá atención en salud en Santa Cruz

El sector salud en Santa Cruz lleva adelante un nuevo paro de 24 horas en ese departamento, en exigencia del pago de salarios de febrero. Solo se atenderán emergencias en centros de salud y hospitales de primer, segundo y tercer nivel, tanto en la capital como en provincias. Según la dirigencia, evidentemente la Gobernación comenzó con la regularización de los pagos, pero no sucede lo propio con la alcaldía, la cual aún no ha dado señales de cumplimiento. La determinación es clara: paro de 24 horas y, si el gobierno municipal no cancela, la protesta será por 48 horas. Además, la crisis se agrava con el despido de 150 profesionales, entre ellos Evert Patiño, secretario de Conflictos de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes). El dirigente denunció que su destitución responde a una persecución sindical.