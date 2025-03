Alcaldía paceña quiere vetar gasolina a vehículos sin derecho propietario regularizado

El alcalde del municipio de La Paz, Iván Arias, informó este miércoles que entregará a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) una lista de 120 mil vehículos que no regularizaron su derecho propietario para que sean vetados del carguío de gasolina en surtidores.

“Lo que hemos acordado con la ANH es que vamos a pasar la lista de esos autos, las placas de esos autos y las gasolineras ya no les van a dar gasolina. Eso les obligará, primero, a que el propietario regularice su trámite, ya no perjudicará al que le vendió y segundo, no recibirá gasolina subvencionada como lo está haciendo ahora”, dijo Arias, de acuerdo con un despacho de la Agencia Municipal de Noticias.

Según datos del municipio, de un total de 353 mil vehículos motorizados que circulan en la sede de gobierno, 120 mil lo hacen sin derecho propietario legalizado.

La Alcaldía ahora espera que desde la siguiente semana se aplique el control respectivo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Otra propuesta edil para encarar la escasez de combustible, es se aplique el horario continuo en la jornada laboral de las entidades públicas y privadas, con el fin de ahorrar gasolina.

Un tercera idea es que el presidente Luis Are ordene a la Policía a que realice mayor control de las placas de vehículos que tienen restricción, ya que la capacidad de la Alcaldía no es suficiente.