Amenaza anterior de García Linera fue argumento para que el Estado boliviano perdiera $us 105 millones

El BBVA usó una amenaza previa de García Linera contra empresarios en un arbitraje por el que Bolivia perdió 105 millones de dólares en 2022. Esa declaración influyó en el fallo contra el Estado. Ahora, él pidió expropiar a exportadores, generando duras críticas.

Álvaro García Linera.

Fuente: Brújula Digital

Raúl Peñaranda U.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Una declaración anterior de expresidente Álvaro García Linera, en la que también amenazaba al empresariado boliviano, fue usado como argumento por la empresa BBVA en un arbitraje internacional por el que el Estado boliviano perdió 105 millones de dólares en 2022. En una declaración similar del lunes pasado en Argentina, el mismo exvicepresidente dijo que se debe “quitar las empresas” de los exportadores que no entreguen dólares al Estado, lo que generó una oleada de críticas.

En julio de 2022, el Ciadi, que es la corte arbitral del Banco Mundial, ordenó al Estado boliviano a indemnizar a la española BBVA con 105 millones de dólares por las pérdidas generadas en la demora de la nacionalización de las AFP.

En ese momento, la oposición hizo duras críticas, debido a que el BBVA, que en 1997 constituyó la AFP Previsión, pidió al inicio del proceso de nacionalización 15 millones de dólares por sus acciones, pero la propuesta no fue aceptada por el Estado. Al final, el arbitraje le costó a Bolivia 105 millones de dólares.

En el punto 339 del fallo (ver adjunto), se observa que los árbitros utilizaron en contra del Estado boliviano una declaración de García Linera publicada en varios medios en 2021.

Esto es lo que dijo García Linera: “Te pongo el ejemplo de la nacionalización: quieres nacionalizar hidrocarburos, eso va a tener un efecto inmediato: va a hacer que todos los personajes se vayan, se paralice la actividad. Tienes que pensar cómo haces para funcionar luego. Luego, la más complicada: te hacen inmediatamente un juicio. Tú tienes tu derecho soberano para nacionalizar, pero ellos tienen su derecho a ampararse y a proteger sus inversiones demandándote. Puedes tardar un año, dos, pueden embargarte tus reservas internacionales guardadas en el extranjero”.

Y luego agregó: “¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, revisemos antes los papeles. Toda empresa cometió algún error, siempre, por definición. Te agarras de ese error, lo judicializas, por los efectos del incumplimiento más sus multas son, ponte, 200 millones de dólares, frente a los 350 que pretenden ellos. Y sé que voy a encontrar más problemas que generarán más juicios. Y entonces negocias la indemnización. Eso hicimos con hidrocarburos, con ENTEL, con todo”. Para BBVA esa fue una muestra de cómo García Linera extorsionaba a las empresas.

“BBVA alega que la sanción por sobreprecios es una contingencia arbitraria creada por Bolivia para presionar a la AFP y para reducir el monto de la compensación que surgiera del proceso arbitral”, menciona el texto del fallo.

Contra los exportadores

Esta semana García Linera volvió a recibir duras críticas por su pedido de que las empresas exportadoras sean confiscadas por el Estado. Las criticas provinieron de todos los sectores, incluido el gobierno del presidente Luis Arce.

En redes sociales se publicaron decenas de comentarios que señalan que García Linera debería mantener silencio considerando que él es corresponsable de la crisis económica que vive el país actualmente.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, recordó que cuando García Linera era vicepresidente y las Reservas Internacionales Netas disminuían, nunca aplicó la “receta” que ahora sugiere. “Por qué no lo hizo cuando él estaba de vicepresidente y él veía caer las reservas (…). Es bonito ahora venir a dar un consejo y desde Argentina”, aseguró a DTV.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB), Danilo Velasco, criticó las declaraciones de García Linera y sostuvo que evidencian desconocimiento sobre la actividad empresarial.

“Cuando vi el titular no sabía si reírme, porque al parecer el señor no sabe hacer empresa, no sabe lo que es invertir en el país”, afirmó el presidente de la CANEB en una entrevista con DTV. Velasco advirtió que este tipo de planteamientos buscan que Bolivia adopte modelos como los de Cuba y Venezuela, donde “al final escasea todo”.

Una declaración similar realizó Jean Pierre Antelo, presidente de la Cainco, que agregó que el exvicepresidente “se dice académico y piensa como autoritario”.

El diputado de Comunidad Ciudadana José Ormachea fue más allá y sostuvo en sus declaraciones, el exvicepresidente confiesa que presionó a los empresarios en 2006 y que, por ello, “ameritaría una proposición acusatoria de juicio político”.

Lea también: Branko responde a Linera y acusa al MAS de vivir del “esfuerzo ajeno”; el Gobierno asegura que respeta la propiedad privada

«¿Por qué no lo hizo en su gobierno?» y «Ha cometido un delito»: las duras respuestas a García Linera