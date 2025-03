Branko responde a Linera y acusa al MAS de vivir del “esfuerzo ajeno”; el Gobierno asegura que respeta la propiedad privada

En criterio del empresario cruceño, el partido de Gobierno no quiere soluciones, sino quieren seguir “saqueando”. “Que sufra el ciudadano de bien, mientras ellos mantienen sus privilegios”. Al respecto, el viceministro Torrico señala que la posición del exvicepresidente fue de manera particular.

Luego de que el exvicepresidente Álvaro García Linera sugirió al Gobierno central “agarrar del cuello” a los empresarios que tienen el 70% de las exportaciones y amenazarlos con confiscarles sus empresas, si no entregan sus dólares al Estado. El empresario cruceño Branko Marinkovic afirmó este miércoles que el modelo comunista del Movimiento Al Socialismo (MAS) “es vivir del esfuerzo ajeno y destruir a quienes producen”. Entretanto, el Gobierno descartó que vayan a asumir ese tipo de acciones, porque respetan la Constitución Política del Estado e indicó que la exautoridad emitió una posición particular.

“El modelo comunista del MAS es simple: ellos viven del esfuerzo ajeno y destruyen a quienes producen. García Linera lo deja claro cuando propone agarrar del cuello a los exportadores en lugar de ajustar el despilfarro estatal”, manifestó el empresario, en una publicación en su cuenta X.

En su criterio, el partido de Gobierno no quiere soluciones, sino quieren seguir “saqueando”. “Que sufra el ciudadano de bien, mientras ellos mantienen sus privilegios”.

Posición del Gobierno

Consultado sobre el tema, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, descartó que vayan a asumir ese tipo de acciones e indicó que Linera emitió una posición particular.

“No, no. La Constitución respeta la propiedad privada y lo que se tiene que hacer es conversar con los exportadores de carne y otros, a quienes se les dio permisos para que exporten, pero al final del día no trajeron ni un sólo dólar. Hoy qué piden: liberación de exportaciones, pero no traen nada, entonces, para eso primero deben abastecer el mercado con aceite, arroz, azúcar con todo y luego que exporten”, dijo Torrico.