Analistas consideran que votos del candidato que decline no necesariamente beneciará a los opositores

Ante la consulta de qué debe ocurrir para que la oposición conforme un bloque de unidad, respondió que es la candidatura de Evo Morales, tomando en cuenta que es un símbolo que los impulsa a trabajar de forma conjunta.

Los votos de los aspirantes a la presidencia que bajen su candidatura no beneficiarán necesariamente a un candidato del bloque de oposición, incluso cabe la posibilidad que gire hacia el postulante del Movimiento Al Socialismo (MAS), sostienen dos analistas políticos.

“La aritmética no es tan sencilla en política… ¡cuidado se estén dando sorpresas! Contar el voto de Chi como voto de oposición es un error. En las elecciones del 2019 la mayoría que votó por Chi vino del MAS y si Chi se baja es probable que ese voto vuelva a un candidato afín al MAS, antes que a Tuto o Samuel”, afirmó la analista política Ana Lucía Velasco.

El jueves se presentó una encuesta realizada por Consulting en la que Andrónico Rodríguez lidera la intención de voto con 18%, seguido por Samuel Doria Medina con 17%, Jorge Tuto Quiroga con 16%, Manfred Reyes Villa con 13% y Chi Hyung Chung con 11%. Mientras que el presidente Luis Arce está en el último lugar con el 1%.

En ese sentido, el analista Franz Flores señaló que esos resultados no necesariamente muestran la fortaleza de la oposición, sino una división porque existe una marcada diferencia ideológica.

“Uno podría decir, si sumamos los votos vamos a lograr una fortaleza de la oposición, pero no es así. Las campañas políticas no se las hace de esa manera, por ejemplo, Tuto ha sumado a Marinkovic en sus filas, pero es posible que haya espantado a alguna gente de su partido. No creo que, si Manfred apoyando a Tuto, su votación se vaya automáticamente a él, o la votación de Samuel se va a ir automáticamente a Manfred. No lo creo”, manifestó en contacto con la ANF.

Velasco sugirió que las preguntas que se realizan en esos estudios de opinión deben ser distintas a las habituales, dijo que se debe poner en un ranking a los candidatos y de esa forma conocer a dónde irán los votos de aquellos que retiren su postulación.

“Para no sumar papas con manzanas, en las encuestas preelectorales no hay que preguntar a la gente por quién votaría, así a secas. Hay que pedirles que pongan a los candidatos en un ranking para entender cuál es su primera opción, su segunda, su tercera… hasta su última opción. Así sabes a dónde van a parar los votos de un candidato que se retira y no estás haciendo suposiciones que luego te hacen hacer papelones”, señaló.

En ese contexto, Flores señaló que es necesario tomar en cuenta las corrientes políticas de los opositores que juegan un papel importante para que no haya unidad. Por ejemplo, dijo que Manfred y Chi son del bloque conservador, mientras que Tuto y Doria Medina están en el centro.

“Chi y Manfred están jugando en una parte de la cancha que es la derecha conservadora, Tuto y Samuel son más o menos del centro. Entonces, ese es el mercado que se están disputando si van desunidos entre ellos y no es un mercado muy grande”, explicó.

En cambio el bloque de izquierda aún se encuentra en manos del MAS y los simpatizantes se inclinarán hacia un postulante que responda a esa tendencia, ve poco probable que se interesen por uno del ala conservadora o de derecha.

Símbolo de cohesión

Por otra parte, ante la consulta de qué debe ocurrir para que la oposición conforme un bloque de unidad, respondió que es la candidatura de Evo Morales, porque es un símbolo que los impulsa a trabajar de forma conjunta para evitar que el exmandatario llegue nuevamente a la presidencia.

“La presencia de Evo Morales los une porque es un referente para ellos, los cohesiona, su discurso lo hace coherente, lo hace viable. Cuando Evo Morales se retira del panorama político, es como si el espejo de una persona se rompiera y ellos no saben contra quién mirarse. Es el vacío que están viendo, no saben contra quién ir”, puntualizó.

