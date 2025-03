Anapo alerta sobre el riesgo de la cosecha de soya y la siembra de trigo y sorgo

El presidente de Anapo, Fernando Romero asegura que la falta de diésel puede impactar en la producción de pollo, cerdo, leche, queso y huevo en el país.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Romero, advirtió en QNMP que el abastecimiento irregular de diésel en la época pico para las labores agropecuarias ponen en riesgo la cosecha de soya y la siembra de invierno de trigo, el maíz y sorgo, que son los principales granos para la producción de pollo, cerdo, leche, queso y huevo en el país.

“Es alarmante, está en riesgo la soberanía alimentaria del país, y sobre todo el impacto económico que puede tener el no cosechar esta campaña que representa entre $us 1.500 a $us 2.000 millones de dólares en divisas”, señaló el productor.

El presidente de Anapo indicó que a partir de la próxima semana se viene en la región la época pico y para ello se necesitarán alrededor de 40 y 50 millones de litros de diésel para que el sector pueda afrontar una cosecha de más de 1.300.000 hectáreas para que el grano se transportada, transformada y exportada.

“La soya no espera, tiene un ciclo de siembra, fumigación y de cosecha. La soya cumple su ciclo y no podemos esperar más de 5 días, a más tardar 10 días para cosecharla porque luego se empieza a abrir y se cae el grano o si llueve se empieza a podrir”, explicó el productor lo que generaría pérdidas cuantiosas.