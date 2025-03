Andrés Gómez: Lo que hizo Prada es pedir auxilio para salvar la candidatura de Arce

El Gobierno convocó a líderes políticos y órganos del Estado a un diálogo para este martes 18 de marzo a las 09:00.

Santa Cruz.- Ante el anuncio de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, de convocar a líderes políticos y órganos del Estado a un ‘Encuentro por la estabilidad y la democracia para las Elecciones Generales’, el periodista, abogado y analista político, Andrés Gómez Vela, afirmó que este es un pedido de auxilio del Gobierno con el único objetivo de salvar la candidatura del presidente Luis Arce.

“Belén, sí, yo durante los anteriores cuatro años he maltratado a Natali, a Ernesto y los he tratado con arrogancia, soberbia, con desprecio y cuando veo que estoy en peligro les invito a dialogar. ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿Qué dirían? ¿Vendrían contentos a hablar conmigo? (…) porque los seres humanos somos más emocionales que racionales. Además, no se olviden que las palabras generan heridas en el alma y yo pienso que lo que ha hecho esta mañana la ministra María Nela Prada es un poco pedir auxilio para salvar la candidatura de Luis Arce”, dijo Gómez en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

En un intento por garantizar la estabilidad política en el país, de cara a las Elecciones Generales del 17 de agosto, el Gobierno decidió convocar a líderes políticos y órganos del Estado a un diálogo para este martes 18 de marzo a las 09:00. La ministra Prada destacó la importancia de fortalecer la democracia en un contexto marcado por tensiones e incertidumbre económica.

Consultado sobre el porqué de ésta repentina convocatoria del Gobierno, el analista político aseveró que Arce teme que las próximas movilizaciones que iniciarán en La Paz se expandan a todos los departamentos del país.

“A Luis Arce no le interesa el país. Yo creo que a él lo que le interesa es su candidatura. Entonces, quiere garantizar las Elecciones (Generales) porque probablemente la convulsión termine expulsando del poder tanto a él como a Choquehuanca y (el presidente del Senado) Andrónico (Rodríguez) tome el mando del país porque así define la Constitución”, agregó el reconocido periodista.

El abogado y periodista alertó a la población porque en caso que Andrónico asuma la presidencia, y como los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “se someten al Gobierno de turno”, habilitaría a Evo Morales como candidato presidencial.

“No debería ser así. Arce debería renunciar a su candidatura y luego convocar al diálogo. (…) Un presidente que está a punto de concluir su mandato, podría asumir medidas, por ejemplo, que corresponden para resolver la crisis energética. Sin embargo, no lo hace porque calcula políticamente. Si voy a hacer esto, me va a afectar mi candidatura. Si voy a hacer esto, voy a perder los votos. Si voy a hacer lo otro, probablemente no gane la elección”, complementó Gómez.

