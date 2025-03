Andrónico dice que sus decisiones no dependen de Evo Morales

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, explicó las razones de su ausencia en la reunión convocada por el Gobierno nacional, negó que su actuar se deba a la injerencia de Evo Morales y reiteró que la prioridad del Senado es atender la crisis económica, la falta de dólares y combustible en el país.

Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez

Fuente: https://elpais.bo

«Muchos dirán: ¿por qué no ha ido el presidente del Senado a la reunión convocada por el Gobierno nacional, a la que llamaron por la estabilidad y la democracia? Porque para nosotros, la prioridad y lo urgente es que nuestros hermanos bolivianos no estén haciendo filas días y noches», afirmó Rodríguez

Asimismo, desmintió rotundamente las versiones que sugieren que su ausencia se debió a órdenes de terceros.

“No es cierto que no haya asistido a la reunión convocada por el Ejecutivo porque Evo me llamó, esa afirmación es totalmente falsa. Mis decisiones no dependen de llamadas de nadie. Tenemos sesión convocada precisamente para tratar y discutir con los ministros, tenemos reunión con los representantes de la CAF. El gobierno prioriza una convocatoria política, ¿qué van a hacer alcaldes, precandidatos, autoprorrogados frente a la crisis tan álgida que el pueblo boliviano está viviendo?», enfatizó.

Rodríguez rechazó las especulaciones que surgieron en medios y redes sociales sobre su ausencia, pero también sobre las recientes proclamaciones a la presidencia que promueven su postulación.