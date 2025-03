Arias defiende incremento de pasajes y desafía a quienes se oponen

Comités de Control verificarán que choferes lleguen hasta las paradas correspondientes.

La Paz.- El alcalde de La Paz, Iván Arias, justificó su decisión de incrementar los pasajes en el transporte público de la ciudad, asegurando que esta medida busca evitar confrontaciones entre choferes y vecinos.

«Yo como alcalde tengo que hacer lo que le da seguridad a la ciudad o ustedes preferían que me siga cruzando de brazos, como ocurre a nivel nacional, donde por no tomar decisiones no hay diésel, no hay gasolina, no hay dólares», afirmó la autoridad edil.

Arias también se dirigió a quienes rechazan la medida y los desafió a buscar mecanismos para revertirla. «Yo tomé una decisión, si alguien cree que esa decisión está mal, que busque la forma de revertirla. Dicen que mañana habrá grandes confrontaciones, quiero ver. Dicen que mañana van a convulsionar la ciudad porque tienen el poder del pueblo, quiero ver. Nosotros tenemos contacto con la gente y ellos dicen que están de acuerdo», declaró.

Asimismo, el burgomaestre anunció la creación de Comités de Control, cuya labor será supervisar que no se produzca el denominado «trameaje» y que se respete el pasaje diferenciado para personas de la tercera edad y escolares.