Arroceros aseguran que existe un déficit del 20% en la oferta este 2025

Gonzalo Vásquez, presidente de los Productores Arroceros de Santa Cruz indicó que los precios del quintal de arroz no bajaron por la falta de diésel.

Naira Menacho

La falta de diésel está golpeando a todos los sectores productivos en el país, sin embargo, uno de los más afectados es el arrocero, quienes indican que por la falta de este carburante se pueden perder más de 500 mil toneladas a nivel nacional. Gonzalo Vásquez, presidente de los Productores Arroceros de Santa Cruz, aseguró que el abastecimiento irregular ya generó un déficit de 20% en la oferta para este 2025.

“Me adelanto a decir que ya tenemos un 20% de déficit en la oferta, es decir que, va a faltar arroz, aún cosechando todo lo que tengamos. El arroz va a mantener su precio, esperamos que no suba más, en realidad debería estar bajando. Nosotros apostábamos a esta nueva cosecha para que en febrero comience a salir el nuevo arroz, pero no se está dando esta situación por la escasez de diésel” indicó Vásquez.

Según el productor, en este momento existen 280 toneladas de arroz en riesgo entre Beni y Santa Cruz, porque no se puede cosechar ante la escasez de diésel, llegando a un avance del 20%.

“No se puede cosechar lo que está en el campo. Un 10% ya se encuentra perdido por una lluvia; Esa producción no pudo ser cosechada a tiempo por falta de diésel. Si no solucionamos el problema seguirán las pérdidas. El arroz maduro no puede estar mucho tiempo en el campo porque pierde calidad, además se corre el riesgo de que se caiga al suelo», afirmó el productor.

Según los tiempos, en Beni se debe cosechar sí o sí esta semana para no perderla, mientras que en Santa Cruz, tiene aún una ventana de 15 días para iniciar la cosecha.