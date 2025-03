Arroceros se reúnen en Montero para tratar escasez de diésel y precios

Productores alertan sobre el impacto en la cosecha y la seguridad alimentaria.

Fuente: Red Uno

Productores de arroz de distintas regiones del país se reunieron este lunes en el municipio de Montero para analizar la crisis que enfrenta el sector debido a la falta de diésel y la incertidumbre en los precios del grano.

La escasez de combustible y el mal estado de los caminos están dificultando el traslado de la producción, lo que podría afectar la seguridad alimentaria del país.

David Pérez, presidente de los productores de arroz del Beni, explicó que las lluvias han comprometido grandes extensiones de cultivos, pero la mayor preocupación radica en el acceso al diésel. “Cuando mejore el clima, no podremos mover los camiones porque no habrá diésel para cargarlos, y eso será desastroso. Este insumo representa entre un 5 % y un 10 % de nuestros costos, pero sin él, no podemos operar”, afirmó.

Otro punto central del encuentro fue el precio del arroz. Los productores buscan llegar a acuerdos con el sector privado para garantizar un pago justo por su producto sin que esto afecte el costo final para los consumidores. Sin embargo, criticaron la ausencia de representantes del Gobierno en la reunión. “El Gobierno brilló por su ausencia. Estamos tratando de encontrar soluciones entre nosotros, pero necesitamos respuestas urgentes para evitar pérdidas mayores”, agregó Pérez.

Los arroceros advirtieron que, sin medidas inmediatas, la producción y el abastecimiento de arroz en el mercado nacional podrían verse seriamente afectados.