Asfi asegura que nueva comisión para compras con tarjeta no se rige bajo la cotización del dólar paralelo

La Asfi emitió la circular 857 el 14 de marzo en el que instruye a las entidades financieras recalcular el precio final del dólar para quienes quieran realizar las transacciones electrónicas superiores a $us 100.

Fuente: ANF / La Paz

La directora de la Autoridad del Sistema Financiero (Asfi), Ivette Espinoza, aseguró que el nuevo cálculo de comisión para las transacciones superiores a $us 100 con tarjeta no toma en cuenta la cotización del dólar paralelo, resaltó que recogen información de los precios de la divisa en el extranjero.

La página 16 de la circular presenta la nueva fórmula de cálculo del componente variable. En ella se explica que se considerarán siete aspectos para establecer el porcentaje de la comisión.

En toda la ecuación se presentan variables como el cálculo del promedio ponderado del tipo de cambio de compra de 30 días previos a los siete días de rezago de dicho cálculo.

Ante la falta de explicación por parte de los funcionarios de la Asfi, los usuarios y algunos expertos comenzaron a especular sobre el cálculo del tipo de cambio con base a la cotización del dólar del mercado negro.

“El tema del dólar paralelo es dentro del país. Nosotros no estamos hablando aquí de un tema paralelo. No estamos hablando ni recogiendo información dentro del país. Estamos hablando de precios en el exterior. ¿Cómo se determina los precios (del dólar) en el exterior?, eso es otra cosa, no es un tema de dólar paralelo”, subrayó Espinoza en Radio Fides.

La directora de la Asfi aseguró que, con la nueva disposición, los usuarios podrán decidir cómo y en qué plataformas gastar sus dólares, “no como antes, cuando la entidad financiera podía decidir cuánto podías usar por canal; si decides pagar tu Netflix o utilizarlo afuera”.