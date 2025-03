Así nos va

Carlos federico Valverde Bravo

Se cerró el mes e incrementamos nuestras preocupaciones porque se siente que vivimos en un país reventado que tiene más huecos que un queso “fino. No hay diésel, gasolina, exportaciones de soya y carne. No hay dólares, tampoco hay cosecha ni posibilidad de preparar los campos por la falta de combustible.

El gobierno, en la desgastada figura del presidente Arce aduce que todo se debió al bloqueo en Yacuiba, “que paralizó los camiones en el camino”, aunque no toma en cuenta que en 12 días desde que el mismo se levantó, los “cisternas llegaron a sus destinos y descargaron y sigue faltando, lo que hace floja la argumentación.

En la misma longitud de onda (son analógicos) la ANH admite que hubo afectaciones en la importación de combustible, pero compromete que se llegará a las zonas productivas. La nota cuya referencia se adjunta, atribuyó a que, “según Carlos Cordero hubo problemas en el proceso de importación y atribuyó la situación a los bloqueos en Yacuiba y Yapacaní”. (https://unitel.bo/noticias/economia/anh-admite-que-hubo-afectaciones-en-la-importacion-de-combustibles-pero-compromete-que-el-diesel-llegara-a-las-zonas-productivas-LN15091758). Reitero, el 17 terminó el bloqueo en Yacuiba y, el de Yapacaní no fue complicado. Querrán que entendamos que Yacuiba es el único camino por el que entra el combustible? Si antes dijeron que tenían, Paraguay, Argentina, Chile y Perú para importar… es raro

Dorgathen atribuyó el problema en Santa Cruz a un desvío del producto, (https://eldeber.com.bo/economia/el-litro-de-gasolina-se-vende-al-raleo-en-bs-10-pero-falta-en-surtidores_505332/). El presidente de YPFB dijo que es un problema de la distribución; que se pierde el combustible una vez que sale la planta de YPFB y el yacimiento deja de tener control.

Y que responsabilidad tiene el ciudadano? Ninguna, más bien nos preguntamos qué espera el presidente de YPFB para decirle a los camioneros, que tienen que instalar registrar un GPS que les haga el seguimiento a los camiones para saber dónde van y dónde vuelven.

Pueden ser tan básicos que “reconocen que el diesel se pierde” (será el que ha sio denunciado que sale a las 3 de la madrugada, sin hoja de ruta que vende a mayoristas por 2.20 bs más y a minoristas en 9 a 12 bs, según la cantidad? En serio, señores de YPFB, respondan qué esperan para exigir que se ponga un GPS por camión, conectado con Planta, y, paren ya con la excisa del bloqueo! Nadie les cree, al menos para mí, esto es arreglado y acordado; no tengo pruebas, pero es mucha casualidad de que justo cuando tienen problemas, ¡pum!, el bloqueo que ellos necesitan para justificarse.

El gobierno es terriblemente ineficiente; el presidente Arce, en el programa de Junior Arias hablaba de los combustibles y la falta de dólares. Dijo:

Cuando hay un bloqueo, como ocurrió en Yacuiba, además, que generó, por supuesto, el no ingreso de las cisternas de Argentina, generó un desequilibrio. Y si uno no tiene la cantidad suficiente para tener almacenada, para eso se necesitan recursos, porque si tenemos almacenados grandes cantidades de combustible, es también dólares que están ociosamente guardados ahí, esperando

¿Dólares ociosos ahí esperando? Quién entiende eso de dólares ociosos esperando por el producto más buscado del país? ¿Ociosos? En septiembre de 2024, los agro-productores, estimaron en 90 millones de litros de diésel en el departamento, para la campaña de verano (https://unitel.bo/canal-rural/agro-requiere-de-al-menos-90-millones-de-litros-de-diesel-para-encarar-la-campana-de-verano-NI13399141), de manera que, salvo que ya los hubieran vendido, faltan al menos unos 50 o 60 millones de litros y, no hay posibilidad de que esa plata esté “de ociosa por estar almacenada”. YPFB no tiene tanques en todo el país para almacenar? Bueno, “llene sus depósitos” y traiga en la medida que se vaya acabando; no espere que se junten las necesidades; eso se llama previsión organizacional, señor profesor universitario.

El viernes mostramos la molestia de los “cisterneros”, por la falta de combustible: Lamentablemente, Yacimientos está muy retrasado en la entrega de los combustibles. Tenemos camiones que están parados con documentación que se tenía que recoger en fecha 25, son camiones de surtidores, teníamos que recoger en fecha 24, son documentación para las propiedades agrícolas, especialmente para las empresas grandes, pero para los surtidores todavía aún quedan documentación de la fecha 25.

Lamentable! mecanismos burocráticos del siglo pasado, ¿si no presentaste hasta el 28 no vale y vas a tener que devolver tu papel y comenzar a hacer el trámite de nuevo? Por favor ¿no tienen computadoras, programas de abastecimiento en línea? Y se jactan de estar “informatizando el país”

En el mismo rubro, sugerencia, a YPFB- Dorgathen: Camión que llegue y descargue combustible, debe ser abastecido (pagando el importe, por supuesto) por bombas de expendio instaladas en las plantas, así, en vez de que el camión pierda tiempo esperando en surtidores de las ciudades, parta inmediatamente a recibir su orden de importación y salga sin demora rumbo al país que fuere, logrando generar un circuito correcto; los camiones no deben pararse.

Claro, ya sé que eso es con plata, pero, algo debe hacer el poco eficaz presidente.

Don Luis Alberto Arce dijo también: Somos un país importador dependiente, así nos dejaron, nos dejaron siendo un país dependiente de las importaciones de combustibles, dado que no se hizo en su momento la exploración correspondiente para hallar nuevos yacimientos petrolíferos. Somos dependientes, así nos dejaron.

Joder! Casi estuvo en el gobierno que dejó esta barbaridad los 14 años (menos el año y fracción que tuvo enfermo) Pregunto, ¿puede dejar constancia mostrando una hoja escrita y firmada por él, además, entregada al huido en la que conste que advirtió la situación?. Me temo que no tuvo el coraje y que, además, creía a pie juntillas lo que este pregonaba.

El país está complicado porque estos problemas son de producción de comida, carne, arroz, azúcar y alimentos, como bien marcó Klaus Frerking, en una conferencia de prensa en una estación de expendio de diésel, donde también señaló:

“Sin diésel, ¿cómo quieren que produzcamos? Vamos a entrar a la mayor cosecha que tiene Bolivia. Dos millones y media de toneladas se van a transportar. Necesitamos llegar al chaco, transportar a las industrias”.

“Estamos muy preocupados como sector cómo va a llegar el ganadero a transportar animales. Estamos con una incertidumbre total en la producción de alimentos en Santa Cruz, en el Beni, en Pando, en todo el país. Eso es lo que quiere el gobierno. Desabastecimiento total”.

Ahí está la realidad. Si no hay combustible, el sector primario no puede producir.Si no hay combustible, el sector primario no puede producir. Y la mesa del ciudadano, del ciudadano boliviano en general está en peligro, está en riesgo. Y quiénes son los responsables? Nos intentan endosar una responsabilidad que no es de ninguno de los sectores del país.

No es una exageración mía cuando digo Arce Catacora lo reventó y terminó de fundir al país; lo peor es que, en vez de buscar soluciones reales que necesitamos todos, inventa excusas o echa la culpa al pasado del que es co-responsable.

Así nos va … (no ha terminado)

