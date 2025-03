“Avatar 3” durará más de 3 horas, será la película más larga de la saga, confirma Cameron

La secuela “El sentido del agua” duró 2 horas y 12 minutos, pero su continuación, que llega en diciembre a los cines, la superará. Habrá Avatar 4 y 5 en 2029 y 2031.

Foto: msn.com

Fuente: eju.tv/con datos de Sensacine

En el mes de diciembre de 2025 los espectadores se sentarán más de tres horas seguidas en una butaca para ver un filme de Avatar, cuya tercera entrega: Fire and Ash pondrá el broche de oro al año.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La tercera entrega de la saga de aventuras y ciencia ficción se estrena tres años después de Avatar: El sentido del agua (2022), la secuela del filme que convirtió en 2009 a Cameron en el director más taquillero de la historia del cine.

«En pocas palabras, teníamos demasiadas ideas geniales en el primer acto de la segunda película», explica en Empire. «La película se movía como un tren bala y no estábamos profundizando lo suficiente en los personajes. Así que les dije: ‘Chicos, tenemos que dividirlo». Como concluye: «La tercera película será un poco más larga que la segunda película».

Avatar, el filme que lo empezó todo, tiene una duración de 2 horas y 42 minutos. La gran cantidad de minutos no ha supuesto un impedimento para que los espectadores vayan a los cines a ver las aventuras ocurridas en el planeta Pandora. La primera película recaudó más de 2.923 millones de dólares en todo el mundo. La segunda, más de 2.320 millones de dólares.

La primera entrega de la saga es el filme más taquillero de la historia del cine. En segundo puesto está Vengadores: Endgame (2019), que durante una temporada consiguió colocarse en lo más alto. Sin embargo, el reestreno de Avatar (2009) en cines devolvió al filme de Cameron al número uno. Avatar: El sentido del agua es la tercera película más taquillera de la historia del cine y Titanic (1997), también de Cameron, es la cuarta con más de 2.264 millones de dólares.

Avatar 3 no será el final de la saga. Avatar 4 llegará a los cines de Estados Unidos el 21 de diciembre de 2029 y Avatar 5 lo hará el 19 de diciembre de 2031.

Cameron confirmó en agosto de 2024 que dirigirá las dos entregas que quedan. «Por supuesto», afirmó en THR. «Quiero decir, van a tener que pararme. Tengo mucha energía, amo hacer lo que hago. ¿Por qué no iba a hacerlo? Y, por cierto, ya están escritas. He releído ambas hace un mes. Son historias increíbles. Hay que hacerlas. Mira, si me atropella un autobús y estoy en un pulmón de acero, alguien más las hará».

No hay confirmación oficial del reparto de Avatar 3, pero se espera que Sam Worthington y la reciente ganadora del Oscar Zoe Saldaña regresen, respectivamente, como Jake Sully y Neytiri