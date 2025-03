Bazán denuncia que pretenden tomar la Asamblea Legislativa para que se aprueben los créditos

Bazán exigió explicaciones sobre el destino de los créditos que ya fueron aprobados por la Asamblea Legislativa.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El diputado de la bancada de Creemos, Erwin Bazán, denunció que organizaciones sociales afines al Gobierno y funcionarios estarían siendo convocados para tomar la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con el fin de presionar para la aprobación de créditos solicitados por el Gobierno de Luis Arce.

“Están convocando a funcionarios públicos para tomar la Asamblea Legislativa mañana. O sea que más o menos nos van a secuestrar y quieren contarle al país la película, la historia de que hay en la Asamblea Legislativa unos diputados muy malos que no quieren aprobar los créditos para comprar combustible. Pobrecito el gobierno”, ironizó Bazán en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El legislador acusó al gobierno de Arce de no haber previsto la crisis de combustible y ahora buscar una solución de última hora a través de un nuevo endeudamiento. “El presidente Arce lleva cuatro años en el poder. ¿No sabía que esto iba a pasar? Claramente no tuvo la capacidad de prever, adelantarse ni tomar medidas oportunas”, sostuvo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Bazán también cuestionó el manejo de los recursos aprobados anteriormente por la Asamblea Legislativa y exigió explicaciones sobre el destino de los fondos públicos. “En los últimos cuatro años, la Asamblea le aprobó al gobierno de Arce 4.500 millones de dólares. ¿Dónde está esa plata? ¿La usaron para evitar la crisis económica? Ahora vienen llorando a pedir 1.600 millones de dólares en créditos. Esto demuestra su corrupción, su irresponsabilidad y su incapacidad de administración”, enfatizó.

El diputado también se refirió a la necesidad de liberar las exportaciones e importaciones de combustibles como una posible solución a la crisis. Recordó que la diputada Rojas presentó un proyecto de ley para liberar la importación y exportación de diésel y gasolina, medida que según él podría aliviar la situación actual.

“La gente en la calle ya no aguanta más, quiere una solución. Desde hace cuatro años se le viene diciendo al gobierno que levante los cupos de exportación, pero no escucha. ¿Por qué no podemos comprar combustible? Porque el gobierno no tiene dólares. ¿Y cómo conseguimos dólares? Sencillo, liberando las exportaciones”, explicó el legislador.

Las declaraciones de Bazán reflejan un creciente descontento en la oposición frente a la gestión económica del gobierno y abren el debate sobre la necesidad de ajustes estructurales en la política de hidrocarburos y comercio exterior.

El programa radial de La Hora Pico de eju.tv cuenta con el gentil auspicio de la Universidad Evangélica Boliviana para marcar la diferencia, Infinix con celulares Hot 50 Pro. Alquila tu vehículo Toyota con Kinto Share. Regia, cómplice de tu sazón. BYD vehículos 100% eléctricos e híbridos. Abre tu cuenta de ahorro Rinde+ del Banco Mercantil Santa Cruz.