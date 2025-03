Bloque de oposición: Doria Medina dice que no tiene plan B y asegura que si pierde respaldará a Tuto

«Está claro que si en esta encuesta yo no salgo (ganador) no tengo otra opción, voy a cumplir mi palabra, cuando uno tiene palabra no hay opción B», afirmó Samuel Doria Medina.

eju.tv / Video: No Mentirás

En puertas de la ejecución de las tres encuestas que encargará el bloque opositor para definir al «candidato de la unidad», Samuel Doria Medina aseguró que si pierde respaldará a Jorge Tuto Quiroga, su principal contendor.

En ese contexto, afirmó que no tiene un plan B para las elecciones presidenciales del 17 de agosto de 2025, en ese sentido ha descartado una posible postulación con Unidad Nacional (UN), su partido político.

¿Qué pasa si Doria Medina pierde? «Lo he dicho desde el principio, cuando uno participa en la política, siempre hay la posibilidad de ganar o perder, y si yo pierdo voy a apoyar a Tuto, pero estoy confiado en que voy a ser el candidato de la unidad».

¿Tiene una opción B? «Está claro que si en esta encuesta yo no salgo (ganador) no tengo otra opción, voy a cumplir mi palabra, cuando uno tiene palabra no hay opción B«, sostuvo.

En una reunión de carácter privado, ambos postulantes acordaron usar el modelo mexicano y encargar tres encuestas, cada uno contrata a la firma de su preferencia y la tercera que ya está definida es producto de un acuerdo, detalló el opositor.

En ningún momento Doria Medina mencionó el papel de Amparo Ballivián, quien también es precandidata del bloque de oposición, que también conforman Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y Vicente Cuéllar, quienes declinaron su postulación.

Doria Medina estimó que hasta el 10 de abril de conocerán los resultados de la encuesta para conocer al postulante de la oposición.