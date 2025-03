Bolivia deja de recibir $us 600.000 por cada día que no se exporta carne, según la CAO

Según el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, el país deja de recibir $us 600.000 por cada día que no se exporta carne de res, por lo que resaltó la necesidad de reactivar los envíos al exterior.

“Vamos a cumplir 60 días con las exportaciones de carne cortadas. ¿Qué significa eso? El país deja de recibir más de $us 600.000 por día”, sostuvo el ejecutivo al explicar que esto implica también un freno al ingreso de divisas.

El ejecutivo señaló que no solo siguen cortadas las exportaciones de carne, sino también las de soya, un tema que contribuye a transparentar los precio hacia el agricultor y hacia el ganadero, por lo que pidió dar mayores certezas al sector.

“Si no hay dólares para comprar combustible, si no tenemos dólares para hacer transferencias bancarias y que en los precios de nuestros insumos bajen, ¿por qué no abrimos las exportaciones?”, dijo Frerking.

Desde la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) también reflejaron que el veto está vigente desde el 6 de febrero, lo que implica un grave riesgo de perder mercados internacionales y dejar de percibir los $us 200 millones que el sector ganadero aportó al país en 2024.

”Es urgente encontrar una solución para reactivar las exportaciones y evitar un daño irreparable a la economía del sector”, enfatizó el presidente de Fegasacruz, Walter Ruiz, descartando que la exportación sea un factor determinante en el precio de la carne en el mercado nacional.

Asimismo, Ruiz denunció que el contrabando es una problemática que afecta directamente a los productores ganaderos, por lo que demandó al Gobierno la implementación de medidas efectivas para combatir este ilícito, así como reactivar de manera inmediata las exportaciones de ganado.