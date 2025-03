Botrading S.A. se adjudicó 10 de 13 licitaciones; YPFB dice que fue creada para frenar el “monopolio”

En medio de cuestionamientos por posibles favorecimientos a la estatal Botrading, Dorgathen argumentó que YPFB anuló una adjudicación ganada por Petroperú en septiembre del año pasado porque no presentó sus documentos a tiempo.

Presidente de YPFB,Armin Dorgathen

Fuente: ANF / La Paz

La polémica empresa Botrading Sociedad Anónima se adjudicó 10 de las 13 licitaciones a las que se presentó para importar combustible a Bolivia. El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, sostuvo que la comercializadora estatal fue creada para “poner el freno al monopolio”.

En medio de cuestionamientos por posibles favorecimientos a Botrading, Dorgathen explicó que YPFB anuló una adjudicación ganada por Petroperú en septiembre del año pasado porque no presentó sus documentos a tiempo.

El ejecutivo de la petrolera estatal resaltó que Botrading S.A. es una empresa pública porque está compuesta en un 99% por YPFB Logística y YPFB Refinación, pero no reveló quién o quiénes son los accionistas del restante 1% y por qué su sede oficial está en Paraguay.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“De los 40 procesos de adjudicación que sacamos para la compra de combustible, solamente participó en 13, de los cuales sólo se adjudicó 10. Entonces, eso quiere decir que Botrading, si no es más competitivo, no se adjudica el contrato. No hay una compra directa, no existe que yo le doy un contrato a Botrading, por más de que sea de YPFB, yo no le doy contrato directo. Botrading participa en todos los procesos de licitación. Si tiene el precio más bajo, se adjudica, si no tiene el precio más bajo, no se adjudica”, sostuvo Dorgathen.

Según el funcionario, Botrading fue creada para frenar el “monopolio” que había en el país con las comercializadoras Trafigura y Vitol.

“Lo que hace Botrading al participar en todos los procesos de contratación es bajar los precios. Y si otro trader se adjudica, va a tener que bajar al precio de Botrading. Entonces, eso nos genera diferentes ahorros (…). La creación de Botrading es algo que se hubiera tenido que haber hecho desde 2015, cuando vimos que íbamos a importar combustibles”, indicó el presidente de YPFB.