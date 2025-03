Branko Marinkovic: “El Gobierno no quiere perder el control del combustible y el robo que significa”

El precandidato presidencial dice que el litro de combustible importado por privados puede llegar a los Bs 3,50; sin embargo, sostiene que el Gobierno lo hace inviable, incluso cobrando impuestos, porque “no quiere perder el control”







Fuente: Unitel

El precandidato presidencial Branko Marinkovic cuestiona al Gobierno central por la crisis del combustible. Considera que puede resolverse “en una semana” y que puede importarse a un precio menor al que se ofrece en Bolivia; sin embargo, considera que al Poder Ejecutivo no le interesa para no perder el control y porque “existe un gran robo”.

Para Marinkovic, el Gobierno pone excusas que “no tienen sentido” para resolver los problemas de abastecimiento de combustible en Bolivia.

“Si el Gobierno dice que no tiene plata, que deje que importemos libremente, pero libre de verdad. No que YPFB te dice a quién comprarle (combustible), con quien transportarlo, cuáles son los precios y encima te cobran impuestos. Te cobran IDHD, te cobran IVA de entrada e IVA en la venta, es decir, dos veces IVA”, expresó Marinkovic.

El precandidato presidencial considera que todo esto hace inviable la importación por parte de privados. A esto se suma que no hay dólares en la economía.

“Lo que pasa es que el Gobierno no quiere perder el control y el robo que ha significado el combustible en todos estos años”, señaló.

Marinkovic también tiene dudas en cuanto al dinero destinado al subsidio del combustible. Señala que ha realizado cotizaciones y de acuerdo a sus estimaciones el precio podría llegar incluso a un menor precio del que ofrece el Gobierno.

“Yo he hecho cotizaciones de combustible y si no hubiese la diferencia cambiaria, podés llegar más barato que el Gobierno. En un litro, si no le pones impuestos, podría llegar en Bs 3,50, pero el tema es que te tienen que dejar”, manifestó

