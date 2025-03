Branko Marinkovic: “Si ‘Tuto’ me pide que lo ayude en un plan económico, yo feliz lo haré”

Tras declinar su candidatura a la presidencia del país, el empresario Marinkovic manifestó que los candidatos deberían también apoyar a ‘Tuto’ sin poner condiciones para ganarle al MAS.

Jhovana Cahuasa

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

El empresario Branko Marinkovic manifestó este jueves en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda de Red Uno que, brinda todo su apoyo al precandidato y expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga, tras declinar su candidatura.

Además, señaló que cree que todos los candidatos deberían hacer lo mismo, sin condicionar su apoyo, ya que sería la única forma de ganarle al Movimiento al Socialismo (MAS).

“Yo entré a mi plan económico y vuelvo a mi trabajo tranquilo, si ‘Tuto’ me pide que lo ayude en un plan económico yo feliz lo voy hacer, lo conozco y me sentaré con él, lo apoyaré si él me lo pide yo estaré ahí”, manifestó Marinkovic.

El empresario dijo que brinda su apoyo pleno al expresidente Quiroga, pero aclaró que eso no significa que estará ahí haciendo campaña política.