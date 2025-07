“Si no quieren, que no compren”: En La Paz, denuncian venta de aceite condicionada a comprar huevo

En La Paz nuevamente se registran algunas filas para la compra de aceite.

Silvia Sanchez







Fuente: Red Uno

En los centros de abasto de la ciudad de La Paz se van registrando algunas filas, sobre todo en aquellos comercios donde existe la venta de aceite, sin embargo, algo que llamó la atención y provocó la queja de la población, fue el hecho de que una comerciante, vendía el producto ‘casado’ con un maple de huevo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Según se explicó, la vendedora condicionó la venta de aceite, solo si aceptaban comprar el huevo.

“Me dijo que para comprar aceite es casado con huevo, y yo no necesito huevo, quería tres litros para mi y mi hijo, y ahora no puedo comprar”, dijo uno de los vecinos.

En tanto, la comerciante justificó su decisión, señaló que su puesto era de venta de huevo, y que, si la gente quería aceite, debía comprar también un maple de huevo.

“En esta zona se vende solamente huevo, mi negocio es de huevo, pero tengo aceite y es de muy buena calidad y es económico y tengo harta gente que quiere, y si no quieren que no compren, no les estoy obligando a nadie, es un huevo fresco y económico”, dijo la vendedora.

Muchas personas se sintieron obligadas a realizar la compra ya que requerían del aceite.