Bukele asegura que El Salvador seguirá comprando bitcóin

“No se detendrá ahora y no se detendrá en el futuro», dijo el presidente salvadoreño sobre la compra de bitcoin para la reserva estratégica.

Fuente: DW

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este martes (04.03.2025) que el país «no se detendrá» y seguirá comprando bitcóin para su reserva estratégica, pese a que el criptoactivo dejará de ser moneda de curso legal en la economía local.

«No, no se detiene (la compra de bitcóin). Si no se detuvo cuando el mundo nos condenó al ostracismo y la mayoría de los ‘bitcoineros’ nos abandonaron, no se detendrá ahora y no se detendrá en el futuro», señaló el mandatario en su cuenta en la red X.

Bukele no precisó en qué momento los ‘bitcoineros’ dejaron de ver a El Salvador como una opción.

La reacción del presidente ocurre luego que La Oficina Nacional de Bitcóin, que es la entidad del gobierno encargada de administrar proyectos relacionados a la criptomoneda, publicó este martes que el país había comprado «otro bitcóin para reserva estratégica».

Con esa compra, El Salvador tiene «en propiedad» 6.101 bitcoines que tienen un valor 534,7 millones de dólares, según la Oficina Nacional de Bitcóin.

A finales de enero, el Congreso, que es dominado por el oficialismo, aprobó una confusa reforma a la Ley Bitcóin a pedido de Bukele, eso como un requisito para poder recibir un crédito de 1.400 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Reforma a la ley elimina la palabra «moneda»

La reforma, publicada en el Diario Oficial el pasado 30 de enero, entrará en vigor 90 días después de esa publicación, es decir el 30 de abril.

En la reforma se eliminó la palabra «moneda» para referirse al bitcóin, pero dice que es de «curso legal». Pese a la falta de claridad, levanta, por exigencia del FMI, la obligación de aceptarlo en las transacciones o pago de deudas, condición clave para que sea «moneda de curso legal», según han señalado analistas económicos.

El uso del bitcóin en la economía dolarizada de El Salvador, según la nueva norma, será opcional y quedará a discreción del sector privado aceptar pagos en criptodivisa por bienes y servicios.

Como parte de los acuerdos con el FMI, El Salvador aceptó limitar la participación del sector público en actividades y transacciones relacionadas con bitcoines y en la compra de esta moneda electrónica.

La semana pasada el FMI aprobó el acuerdo con El Salvador para el crédito de 1.400 millones de dólares que servirá al país para fortalecer las finanzas públicas del país.