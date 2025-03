Casi 10 sectores alistan protestas contra el Gobierno por la escasez de combustible y la crisis económica

El país enfrenta una crisis económica que se produjo desde 2023 debido a la falta de divisas, esa situación se agudizó la gestión pasada y a eso se sumó la escasez de carburante que afectó a los sectores productivos y al transporte. El gobierno ha explicado la situación con diferentes justificaciones.

Fuente: ANF

Los productores, agroindustriales, lecheros, transporte urbano, transporte pesado, interculturales, gremiales, magisterio y cívicos de Santa Cruz, son algunos de los sectores que alistan movilizaciones para los próximos días contra el gobierno de Luis Arce, por la escasez de combustible y la crisis económica en el país. El problema de los carburantes empezó antes del carnaval.

“Bolivia colapsó y eso se confirma. A partir de las cero horas de este lunes 10 de marzo empieza un bloqueo indefinido en Concepción por la falta de combustible, por la falta de diésel. Todos los sectores en Concepción, transporte, agricultores, taxistas se cansaron de las promesas de parte de YPFB y la ANH que van a cumplir con los cupos de combustible”, afirmó el segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Dino Franco.

El país enfrenta una crisis económica que se produjo desde 2023 debido a la falta de divisas, esa situación se agudizó la gestión pasada y a eso se sumó la escasez de carburante que afectó a los sectores productivos y al transporte. El gobierno ha explicado la situación con diferentes justificaciones.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En esa misma línea, la Federación Sindical de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios de Yapacaní determinó un paro indefinido con bloqueo de carreteras a partir de este lunes. Los dirigentes exigen una reunión con tres ministros del área productiva y económica.

«Convoca a las 23 centrales, cooperativas con el 100 por ciento de sus bases a participar del bloqueo de caminos, ante el incumplimiento de compromisos sobre el abastecimiento de diésel y gasolina al municipio de Yapacaní por las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos”, dice el instructivo.

Medidas de presión

El dirigente del Transporte Federado de Santa Cruz, Bismark Daza, dijo que el ampliado de ese sector estableció dar un plazo de 48 para que los ministros de Economía, Hidrocarburos y de Obras Públicas convoquen a una reunión. Caso contrario, desde el miércoles iniciarán un bloqueo de carreteras.

“Se da un plazo de 48 horas, hasta el día martes 11 de marzo, para que bajen el ministro de Economía, de Hidrocarburos y Obras Públicas. Además, se pide la destitución del presidente de YPFB y del presidente de la ABC, caso contrario, desde el miércoles empieza un bloqueo de caminos indefinido a nivel departamental”, afirmó el dirigente.

En ese mismo contexto, el dirigente de los productores de soya, Eliazer Arellano, señaló que debido a la escasez de diésel no pudieron cosechar ese producto. El lunes sostendrán una reunión en Montero para evaluar su situación y no descartan asumir medidas de presión.

“El lunes tenemos reunión en Montero porque vamos a tratar estos puntos. No podemos perder, no podemos. Vamos a bloquear, eso es lo que yo voy a proponer, salir a bloquear. Se está fregando nuestra soya, no se ha podido cosechar por falta de diésel y ha venido la lluvia y esa soya se está dañando”, manifestó.

Contra la confiscación

Por otra parte, el dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzales, confirmó que el 18 de marzo se llevará a cabo la marcha desde Patacamaya hacia la ciudad de La Paz, en la que participarán diferentes sectores exigiendo la derogación de la disposición confiscatoria del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. En otras demandas, piden la solución inmediata a la falta de combustible.

“Exigimos al Ejecutivo dar solución inmediata al abastecimiento de carburantes, diésel y gasolina, el sector productivo advirtió que está en riesgo los productos de la canasta familiar y no podemos seguir esperando a que cumplan con sus compromisos”, dijo el dirigente.

Por otra parte, el Comité pro Santa Cruz acordó convocar a una Asamblea de la Cruceñidad donde se definirán nuevas acciones, además exigieron la liberación urgente e inmediata del combustible sin trabas burocráticas ni reglamentos que obstaculicen su distribución.

Desde la pasada gestión se registraron protestas contra la disposición confiscatoria. Foto: El Deber

Lecheros

Por otra parte, los productores de leche del país se declararon en emergencia y también dieron un plazo de 72 horas al Ejecutivo para la actualización de la banda de precios y reajustar el costo con el que se entrega a la industria.

“Consecuentemente concedemos un plazo de 72 horas, hasta el 13 de marzo, para su cumplimiento. Conminar al Ministerio de Desarrollo Productivo y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para que realicen las gestiones correspondientes para que Pro Bolivia y Emapa garanticen la transparencia en la entrega de insumos”, dice la resolución del ampliado de ese sector.

Magisterio

Ante la pérdida del poder adquisitivo de salarios, el encarecimiento de los productos de la canasta familiar, la reducción de paralelos, cierre de unidades educativas y la disminución del bono frontera, el Magisterio nacional Urbano decidió movilizarse el martes.

“Por esa situación el Magisterio nacional Urbano en su conferencia ha determinado una movilización nacional de todo el magisterio urbano, se va a movilizar el martes. En La Paz, el magisterio se movilizará a partir de las tres de la tarde nos concentraremos en la casa social del maestro”, precisó.

El problema por carburantes empezó antes de las fiestas de carnaval. Largas filas fue la tónica en las estaciones de servicio particularmente en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.