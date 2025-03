Chi: Me puedo aliar incluso con el MAS con tal que me sume votos

Chi reveló que en cinco meses se reunió en 20 oportunidades con el líder de UCS, Jhonny Fernández.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El precandidato a la presidencia de Bolivia, Chi Hyun Chung, reafirmó su postulación para las elecciones de agosto y aseguró que establecerá alianzas con diversos sectores políticos, incluyendo figuras tradicionalmente denominadas «dinosaurios» e incluso con miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), siempre y cuando estas sumen votos a su proyecto político.

En una reciente entrevista con el programa radial La Hora Pico de eju.tv, Chi fue consultado sobre su postura respecto a Manfred Reyes Villa, luego de que en el pasado señalara que el actual alcalde de Cochabamba debía desistir de una candidatura presidencial para continuar con su gestión municipal. Frente a ello, el político explicó que su relación con Reyes Villa es una fusión estratégica que busca fortalecer una propuesta común en beneficio del país.

“Me dicen: ‘¿Por qué te aliaste con Manfred?’ Mire, yo puedo aliarme sea con un dinosaurio o incluso con un masista, siempre que me dé votos y me sume. Si tiene un efecto de suma, entonces podemos erradicar el comunismo y el socialismo en el país”, declaró Chi a La Hora Pico de eju.tv que conducen Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Ante la pregunta de Jorge Robles, «si el MAS le dice sí, queremos apoyarle a usted ¿Qué haría?», Chi respondió que tendrá que eliminar su sigla y de esa manera los masistas los respalden. «Tendrán que eliminar su sigla MAS y de esa manera su gente entraría a apoyar a nosotros porque una vez que yo me entre al gobierno no voy a entrar a hacer el paralelismo del poder haciéndole doble sueldo, no dejando hacer ni hacer y así ha hecho en la gobernación en los municipios en todas las instancias y el gobierno pagándole doble sueldo eso es dañino», indicó.

En ese marco, el doctor en medicina, filosofía, teología argumentó que su estrategia busca consolidar la democracia a través de una visión inclusiva, en la que no se descarten apoyos por razones geográficas o ideológicas.

“Tenemos una propuesta país y, si otro puede aportar votos, contribuimos a fortalecer la democracia. No podemos rechazar un apoyo solo porque alguien piensa diferente, porque viene del interior, porque es cochabambino o paceño. Eso no es democracia. Una vez en el gobierno, vamos a conjugar los colores y gobernar para todos”, enfatizó.

Durante la entrevista, el precandidato también reveló que en cinco meses se reunió en 20 oportunidades con el líder de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Jhonny Fernández, con quien -dijo- tiene “una excelente relación”. Sin embargo, enfatizó que no hará alianza con el alcalde de Santa Cruz, “sino con su estructura política”.

La alianza de Chi Hyun Chung con Manfred Reyes Villa generó debate y críticas en el ámbito político, debido a que inicialmente lanzó duras críticas al Bloque de Unidad de la oposición y al alcalde de Cochabamba.