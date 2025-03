Chofer de vagoneta particular declara y dice que la flota invadió carril

El muchacho viajaba de Potosí a Challapata a visitar a su familia y estaba solo en el momento del accidente

Marco Antonio Chuquimia

Grover P. M. es el nombre del muchacho de 23 años y que conducía la vagoneta Mitsubishi que colisionó contra el bus de la empresa Trans Challapata. Internado en una cama del hospital Gabriel Bracamonte, relató brevemente lo que sucedió la madrugada de este lunes.

“No me acuerdo nada, no me acuerdo nada (..) solo sé que estaba yendo por aquí, por mi carril, uno nomás ha venido el camión, ha aparecido de golpe, yo quería girar y no se podía”, dijo el conductor de la vagoneta.

La madrugada de este lunes se produjo un accidente en el que fallecieron 31 personas. El conductor de la vagoneta, quedó aprehendido como responsable del suceso, según la Policía; sin embargo, este afirma el otro vehículo invadió el carril y provocó la tragedia.

La Policía realizó el test de alcoholemia a Grover P. M. el resultado salió negativo. El muchacho fue internado con diagnóstico de policontusiones y TEC leve; reiteró que perdió el conocimiento y recuperó cuando estaba internado ya en el hospital, según reportó radio Kollasuyo.

Hasta el momento no le informaron de su diagnóstico y dijo que solo tenía la pierna hacia un lado, pero lucía consciente en el momento de su declaración.

Grover P. M. afirmó que se dirigía a su municipio, Challapata, a 195 kilómteros de Potosí, cuando sucedió el accidente. Hasta el momento su familia no se enteró de lo sucedido.

