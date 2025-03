COB rechaza reunión con empresarios para definir el incremento salarial y los tildan de “explotadores”

La dirigencia nacional de la COB evaluará cada uno de los pliegos y con base en un análisis se definirá el aumento salarial, además, dijo que se tomará en cuenta la inflación y los precios de los productos de la canasta familiar.

Ante el debate del incremento salarial, la Central Obrera Boliviana (COB) rechazó sostener una reunión con los empresarios privados del país para acordar un aumento, afirmaron que no tiene nada qué hablar con ese sector a quienes los tildaron de “explotadores”.

“Nosotros no tenemos nada que hablar con ellos, son empleadores, son los patrones, son los explotadores. Los trabajadores dejamos un granito de arena para que nuestro país salga adelante y no podemos reunirnos con ellos, seguramente el Gobierno lo hará, que está dentro de sus competencias, nosotros no lo podemos hacer”, afirmó el dirigente de la COB, Gustavo Arce, en contacto con la ANF.

Diferentes sectores se pronunciaron con relación al incremento salarial para esta gestión, el magisterio y los fabriles de La Paz plantearon un aumento del 20% al salario mínimo nacional debido al encarecimiento de los productos de la canasta familiar y el alza de pasajes.

Al respecto, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Juan Pablo Demeure, anticipó que no están en las condiciones de pagar un incremento salarial por la crisis económica que atraviesa el país. Además, esperan ser parte de una diálogo con el Ejecutivo para definir ese tema.

“Todavía no hemos entablado el diálogo con el Gobierno sobre el tema del incremento salarial para esta gestión, pero escuchamos demandas de los obreros de incrementos que prácticamente son imposibles porque van a desestabilizar al sector empresarial y muchas terminarían cerrando”, aseveró.

En ese sentido, Arce indicó que este viernes concluye el plazo para que las organizaciones afiliadas al ente matriz entreguen sus pliegos petitorios, en los que se debe indicar el porcentaje de incremento al salario mínimo nacional y haber básico.

Posteriormente, la dirigencia nacional de la COB evaluará cada uno de los pliegos y con base en un análisis se definirá el aumento salarial, dijo que se tomará en cuenta la inflación y los precios de los productos de la canasta familiar. El dirigente evitó señalar cuánto debe ser el aumento a los sueldos.

“Al momento no nos atrevemos a dar porcentajes porque sería especulativo y, en ese entendido, vamos a esperar la entrega de los pliegos petitorios de nuestros afiliados, después de eso nosotros podemos hacer una valuación. Seguramente en su momento vamos a convocar a una reunión ampliada de dirigentes para dar a conocer todos estos aspectos y definir el incremento”, explicó.

Desde la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva (Cadepia) de Cochabamba rechazaron un incremento del 20% y advirtieron que la pequeña industria no podrá cumplir con ese aspecto porque no cuentan con los recursos, tomando en cuenta que la falta de dólares afectó a la producción.

“Hemos escuchado que están pidiendo un incremento del 20 por ciento, lo primero que deberían hacer es consumir la producción nacional y, de esa forma, mantener sus fuentes laborales. Es fácil decir que haya un incremento del 20 o 30 por ciento, pero no se va a poder mantener ese incremento, es difícil hacer un incremento salarial cuando nuestra economía está por los suelos”, señaló uno de sus representantes.

