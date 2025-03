Comía cucarachas, pájaros, tortuga: el duro periplo de un ‘Robinson’ peruano

El barco de Máximo Napa Castro, que zarpó el pasado 7 de diciembre del puerto de San Juan de Marcona, fue encontrado el 12 de marzo por un barco ecuatoriano a unas 388millas náuticas (718 kilómetros) en aguas internacionales, frente al puerto de Chimbote. La localización del pescador, que estaba en estado crítico y deshidratado, se dificultaba por el hecho de que su embarcación no tenía radiobaliza.

Durante el encuentro de Castro con su hermano en la base naval de Paita, agradeción entre lágrimas a Diós por darle esta nueva oportunidad.

Para sobrevivir, cuando se le acabaron las proviciones de alimentos y el agua potable, el hombre tuvo que ingeniárselas. «Yo no quería morir, he llegado a comer cucarachas, pájaros, lo último fue [una] tortuga, no quería morir. Tengo a mi madre viva, no quería morir por mi madre. Tengo una nieta de dos meses, me aferré a ella, todos los días pensaba en mi madre», relató el pescador.

Luego del emotivo encuentro, el hombre fue trasladado al hospital. Según reportes, tras ser examinado se dirigió a su ciudad natal, Pisco, y finalmente a su casa.