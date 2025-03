Comisión de Ética de Diputados rechaza denuncia contra Juan José Jauregui por falta de pruebas

La comisión de Ética de la Cámara de Diputados rechazó la denuncia que interpuso Stephenie B. G. contra el legislador arcista del Movimiento al Socialismo (MAS) Juan José Jauregui, porque no identificó la conducta irregular en la que incurrió.

Diputado arcista del MAS Juan José Jauregui. Foto: Internet

Fuente: ANF

La Paz. – La comisión de Ética de la Cámara de Diputados rechazó la denuncia que interpuso Stephenie B. G. contra el legislador arcista del Movimiento al Socialismo (MAS) Juan José Jauregui, porque no identificó la conducta irregular en la que incurrió. Actualmente, el legislador es investigado en Oruro por la supuesta violación de una menor.

El abogado Lurwin Ledezma, en contacto con la ANF, cuestionó el accionar de la comisión, cree que el objetivo es encubrir al parlamentario. “Me han notificado el día viernes con una resolución de la comisión de Ética donde dejan sin efecto la denuncia de mi cliente, son cinco diputados los que conforman esta comisión de Ética y la votación es tres contra dos y lo lamentable es que tiene el voto afirmativo de un diputado de Comunidad Ciudadana.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El 21 de agosto de 2023, la víctima presentó la denuncia contra Jauregui a la presidencia de Diputados, pero en esa ocasión no estaba conformada la comisión de Ética. Tras el funcionamiento de esa instancia legislativa se valoró el documento y se emitió la resolución de rechazo 19/2024 – 2025, que data del 18 de febrero del año en curso, pero recién se notificó a las partes la semana pasada.

Rechazo

De acuerdo a la resolución a la que accedió este medio, la comisión argumentó que la demandante no precisó la irregularidad que cometió el parlamentario por el cual debiera ser sancionado, por lo tanto, no se constituye en una falta al Reglamento de Ética de la Cámara de Diputados. A la vez, señalan que ante la falta de fundamentos legales y fácticos es inviable iniciar un proceso.

“En aplicación del Art. 21 parágrafo 1) del Reglamento de Ética de la Cámara de Diputados determina, rechazar la denuncia presentada por la Sra. Stephenie B. G., por no cumplir lo establecido por el Art. 20 del Reglamento de Ética de la Cámara de Diputados”, dice la parte resolutiva del documento.

Resolución de rechazo de la Comisión de Ética. Foto: ANF

Al respecto, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Pamela Alurralde explicó que la demanda no cumplió con los elementos que debe contemplar una denuncia, pese a eso indicó que ella y su colega de Creemos Alba Osinaga votaron en contra del rechazo y plantearon que continúe el proceso.

Según el documento, los diputados María Rodríguez (MAS), Sebastián Divico (CC) y Magaly Gómez (MAS) votaron a favor del rechazo de la denuncia. Mientras que Pamela Alurralde (CC) y Alba Osinaga (Creemos) votaron en contra.

Sin embargo, se conoció que la senadora de CC Andrea Barrientos presentó una denuncia contra el diputado Jauregui en la comisión de Ética por ese mismo hecho y fue aceptada, porque estaba fundamentada y contaba con las pruebas respectivas.

Denuncia penal

Por otra parte, el abogado informó que la Fiscalía Departamental de La Paz rechazó la denuncia penal que se presentó en julio de 2023 contra el parlamentario por el delito de acoso sexual y extorsión, porque supuestamente no existen los elementos suficientes para imputar al parlamentario.

Sin embargo, denunció que se cometieron varias omisiones porque no se tomó en cuenta la declaración de la víctima, no se realizó una pericia al teléfono celular donde se encontraban las imágenes y los audios donde además solicitó menores de edad para mantener relaciones sexuales. Consideró que la demanda no avanzó porque el exministro de Justicia, Iván Lima, lo protegió a cambio de que el legislador cumpla tareas específicas en el legislativo.

“Porque sencillamente Jauregui tenía un padrino, ese padrino se llamaba Iván Lima, exministro de Justicia, porque en ese momento Jauregui estaba desarrollando una labor eficaz y eficiente para el presidente del Estado. Gracias a él han conformado el Tribunal Supremo de Justicia, han conformado el Tribunal Constitucional y han conformado el Tribunal Agroambiental, es decir, Jauregui se ha encargado de meter a la lista a todos los que son afines”, manifestó.

/EUA/nvg/