Comunidades Uru Chipaya fueron afectadas por desborde del río Lauca, un ayllu está incomunicado

Las autoridades indígenas claman por ayuda, la construcción de un puente y atención de los tres niveles del Estado.

Fuente: ANF

Las comunidades de la nación Uru Chipaya, del departamento de Oruro, fueron afectadas por el desborde del río Lauca a causa de las intensas lluvias. Los pobladores perdieron cultivos de quinua, maíz, ganado camélido y se quedaron sin acceso a caminos. Incluso el ayllu Ayparavi quedó incomunicado.

“Me encuentro muy preocupada porque mi pueblo se encuentra inundado por el desborde del río Lauca, tenemos un ayllu que está a 21 kilómetros, es el ayllu Ayparavi con el que estamos desconectados porque no hay señal, no hay energía, no hay caminos”, informó la autoridad indígena, Flora Mamani.

De acuerdo al reporte de Defensa Civil, 102 municipios del país fueron afectados por las lluvias y el desborde de ríos, de los cuales 37 se declararon en desastre. En cuanto a la producción agrícola, se estima que 50.784 hectáreas fueron dañadas, de las cuales 24.466 perdieron todo.

En ese contexto, el jilacata del ayllu Ayparavi, Tito Mamani, señaló que su región está incomunicada porque el camino fue cubierto por el agua lo que dificulta la circulación de motorizados y balsas. Dijo que tuvo que caminar por más de 48 horas para llegar a la ciudad de Oruro en busca de ayuda.

“El lugar esta inaccesible, el agua nos llega hasta la cintura ni con moto ni con balsa no se puede pasar. Estamos a 22 kilómetros de Chipaya y no podemos llegar rápido, los niños no están pasando clases, no tenemos señal y estamos sufriendo. Me preocupa las personas de la tercera edad y los niños”, expresó.

En las imágenes difundidas por el Gobierno autónomo Indígena de la Nación Originaria Uru Chipaya se puede observar que el agua cubrió los cultivos de maíz y quinua. El ganado camélido también se vio afectado por la pérdida de pastizales, los pobladores deben darse los modos para transitar.

Incluso el río se encuentra a pocos metros de las viviendas, se suspendieron las labores educativas debido a la pérdida de los caminos y la falta de construcción de puentes. “Estamos sustentando a nuestras familias como podemos ¿hasta cuándo no vamos a tener puentes? por eso pedimos ayuda al gobierno, hasta cuando no nos van a escuchar”, clamó una de las mujeres.

Otro de los pobladores cuestionó la falta de atención por parte de las autoridades y dijo que la mayor parte de ellos perdieron sus medios de subsistencia.

“Estamos sufriendo y estamos totalmente aislados, muchas autoridades no llegan. Mi gente, mi ayllu sufre, mucha gente se ha quedado en el campo con sus ganados y están perdiendo sus ganados, nuestro cultivo ya se ha perdido. Necesitamos el apoyo del gobierno central, municipal y departamental”, manifestó.

