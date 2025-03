Concejal Melisa Cortés denuncia por violencia y acoso político a exdiputado Horacio Poppe

La concejal relató en su denuncia hechos concretos en los que Poppe la habría denigrado, amenazado y cuestionando su trabajo.

La concejal de la agrupación política República 2025, Melisa Cortés, denunció al líder político y exdiputado Horario Poppe por el delito de violencia y acoso político y pidió al Ministerio Público iniciar investigación. El denunciado ya se presentó a la Fiscalía en Chuquisaca para prestar su declaración, sin embargo decidió acogerse a su derecho al silencio.

El apoyo público de los concejales Antonio Pino y Melisa Cortes al precandidato a la presidencia Jorge “Tuto” Quiroga, agudizó la fractura de los líderes visibles de la agrupación República 2025 que ahora están en demanda.

Cortés, en su denuncia presentada el 6 de marzo en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, señala que una vez asumido el curul de concejal por dicha agrupación política, la relación política con Poppe se deterioró rápidamente porque el ahora denunciado comenzó a controlar todos los aspectos de su vida y hasta personal.

“Durante este tiempo recibía bastantes amenazas en las que pedía mi curul,e obligaba a firmar renuncias diciendo que si no le obedecía en todo lo que me pedía (no solo se ceñía al plano político) la presentaría y menospreciaba mi desempeño y esmero como candidata y posteriormente como política”, señala Cortes en su denuncia penal.

La concejal relató en su denuncia hechos concretos en los que Poppe la habría denigrado, amenazado y cuestionando su trabajo como concejal.

En su petitorio, Cortés solicita al Ministerio Público una investigación en contra de Horacio Poppe por la presunta comisión de los delitos de violencia y acoso político.

Poppe se apersonó a la Fiscalía el pasado viernes pero no prestó declaración según conoció CORREO DEL SUR.