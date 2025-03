Conoce 10 sugerencias para pasar un Carnaval seguro y sin incidentes

Fuente: lostiempos.com

A continuación, expertos recomiendan 10 tips para pasar un carnaval seguro.

Limita el alcohol

Como en toda fecha de celebración casi siempre está presente el “compartir unos tragos”. Sin embargo, el consumo excesivo de alcohol puede traer problemas a corto, mediano y largo plazo. Por lo que se recomienda no incurrir en los excesos de consumo de estas bebidas.

Sufrir accidentes de tránsito, robos, peleas, abusos, pérdida de dinero u objetos de valor son algunas de las posibles consecuencias que se puede sufrir cuando uno se pasa de copas.

Alimentos

Durante esta época de Carnaval es común comer más de la costumbre, debido a las reuniones, ferias y encuentros. Expertos en nutrición señalan las consecuencias de comer demás en fechas de celebración, como subir de peso o intexicaciones.

También, se podría aportar al desarrollo de enfermedades como la diabetes y la hipertensión, por ello no exceder en el consumo de alimentos es cuidar de tu salud.

Cuida tu piel

La mayoría de las fiestas de celebración del Carnaval son públicas y al aire libre, empezado desde muy temprano, tal es el caso del Corso de Corsos que inicia a las 08:00 y concluye pasando la media noche. Los asisten a este evento estarán más de 10 horas expuestos a los rayos del sol.

Demasiada exposición a los rayos ultravioleta pueda causar quemaduras en la piel, manchas y envejecimiento más rápido por lo la especialista en dermatología, Mabel Mérida recomienda utilizar protector solar.

No descuide a sus hijos

Las celebraciones del Carnaval están hechas para niños, adultos y jóvenes. La decisión de asistir a algún evento público con los más pequeños de la casa implica cuidar más de ellos para evitar que se pierdan o sufran de algún tipo de peligro. “Las personas adultas somos responsables de la protección de los menores de edad”, expresó Edwin Pérez Montaño, Jefe de la Direccion de la Defesaría de la Niñez y Adolescencia.

En este tiempo de aglomeraciones de gente, “poner un identificativo (número de celular y nombre de los padres) al menor de edad para poder restituirlo a su hogar en caso de que se pierdan”, agregó Pérez.

Cuidado con las ofertas de Internet

Durante estas fiestas muchos negocios ofrecen distintos servicios de entretenimiento y degustación de comidas y utilizan las redes sociales como un medio para conseguir clientes. Es aquí, donde aparecen los denominados “relacionadores” de eventos.

Estos “relacionadores” son personas que venden entradas o cupos por internet y aquí se debe tener cuidado, existe personas que se hacen pasar por “relacionadores” todo con el fin de estafar y robar dinero a través de pagos adelantados por Qr.

“Vi la publicidad en Facebook, le escribí a su número de WhatsApp, me pidió adelanto de 200 bs por Qr, le hice el depósito y ya no me volvió a contestar, minutos después, me bloqueo”, Relató Carolina Díaz, sobre una experiencia de estafa en Facebook.

Cuidado en la conducción

Conducir en estado de ebriedad o tomar bebidas alcohólicas está prohibido por ley, hay sanciones económicas pero también el riesgo de perder la vida o causar accidentes.

La Ley 259 señala que “queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas a toda persona al interior de vehículos automotores del transporte público y/o privado”.

Desde la suspensión de tu licencia de conducir por un año o definitivamente, hasta pagar una multa de bs 602 podrían afectarte, en caso, de incumplir con la ley.

“Conducir bajo los efectos del alcohol o consumir bebidas alcohólicas dentro del vehículo tienen una sanción, además de que el alcohol es la detonante para el delito y la violencia”, advierte la Policía.

Transporte seguro

Una de las formas de sufrir robos u otros peligros es el transportarse en vehículos que no son conocidos por uno mismo o no estén afiliados a alguna empresa de radio móviles.

Se sugiere contratar el servicio de un vehículo de confianza con días de anticipación para poder trasportarse durante estos días de Carnaval en caso de salir de un lugar a otros y más aún si es por la noche.

Cuidado con la Covid-19

De acuerdo con datos del Departamento de Vigilancia de Epidemiología 1, Bolivia continúa registrando casos de covi-19, de enero de 2025 a la fecha, 457 casos positivos, Cochabamba es el segundo departamento más afectado.

Por ello, se recuerda a la población en general hacer uso de las medidas de bioseguridad como usar barbijo, alcohol y no estar dentro de aglomeraciones de gente para evitar contagiarse y en caso de ser positivo, evite salir de casa.

Cuida tus pertenencias

La Policía boliviana brindóconsejos de seguridad para pasar un carnaval seguro y sin incidentes, recordando que durante esta época y como en cualquier evento público los ladrones aprovechan para delinquir a los asistentes.

Como primera recomendación es no manejar elevadas sumas de dinero en lugares con mucha afluencia de gente, no conducir en estado de ebriedad, no usar joyas costosas, no dejar la casa sola por muchas horas, estacionar el auto en un lugar seguro, celebre con su círculo de confianza y no involucrarse en peleas.

Salud sexual

El consumo excesivo de alcohol puede provocar otras situaciones de riesgo, como perjudicar tu salud y/o tener embarazos no deseados, por lo que la doctora, Mirian Maldonado, Responsable del Programa ITS VIH/SIDA, recomienda informarse para protegerse y así cuidar nuestra salud sexual.