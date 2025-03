Crimen brutal en Inglaterra: acusan a un hombre de asesinar, descuartizar y suplantar la identidad de su compañero de casa

La policía británica descubrió el escalofriante homicidio cuando el acusado, Marcin Majerkiewicz, usó el teléfono y las tarjetas bancarias de la víctima, además de enviar mensajes a sus familiares en su nombre

Marcin Majerkiewicz enfrenta cargos por el asesinato de Stuart Everett (Greater Manchester Police)

Un caso estremecedor ha sacudido a Gran Manchester, Inglaterra, donde un hombre ha sido acusado de asesinar a su compañero de cuarto, desmembrar su cuerpo y posteriormente suplantar su identidad. Según informó BBC News, Marcin Majerkiewicz, de origen polaco, enfrenta cargos por el asesinato de Stuart Everett, también polaco, ocurrido en marzo de 2024. Las autoridades informaron que continúan recolectando pruebas.

Los primeros datos del escalofriante crimen se conocieron hace un años, el 4 de abril de 2024, cuando vecinos de la zona encontraron restos humanos en la reserva natural Kersal Dale, ubicada en Salford, cerca de Gran Manchester. Según detalló BBC News, los restos, que incluían el abdomen inferior y los muslos de la víctima, estaban envueltos en film transparente. Este macabro hallazgo llevó a la policía a iniciar una investigación que continúa hasta la actualidad.

Durante las pesquisas, testigos informaron haber visto a un hombre cargando una pesada bolsa azul hacia un área boscosa cercana al lugar donde se encontraron los restos. Más tarde, el mismo hombre fue visto saliendo del lugar con la bolsa aparentemente vacía y doblada, según consignó BBC News.

El arresto del sospechoso y las pruebas encontradas en su domicilio

Las autoridades investigaron el domicilio de Marcin Majerkiewicz y hallaron pruebas del asesinato (Greater Manchester Police)

El 25 de abril, las autoridades localizaron y arrestaron a Marcin Majerkiewicz bajo sospecha de asesinato. Durante el registro de su domicilio, los investigadores encontraron manchas de sangre y evidencias de lo que describieron como “una operación de limpieza”, según reportó The Times. Además, se hallaron dos teléfonos móviles en posesión del acusado, uno de los cuales pertenecía a la víctima, así como varias tarjetas bancarias a nombre de Stuart Everett.

El uso de estas tarjetas bancarias por parte de Majerkiewicz fue clave para identificar a la víctima y vincular al sospechoso con el crimen. Según Manchester Evening News, el acusado utilizó la cuenta bancaria de Everett para pagar el alquiler el 6 de abril, días después de la muerte de la víctima. También se descubrió que Majerkiewicz había enviado mensajes y tarjetas de cumpleaños a la familia de Everett, haciéndose pasar por él.

Intentos de suplantación de identidad y mensajes sospechosos

Ahora, meses después del crimen, los fiscales finalmente presentaron pruebas de que Majerkiewicz intentó suplantar la identidad de Everett tras su muerte. Según The Times, el acusado envió un mensaje de cumpleaños a la sobrina de Everett el 16 de abril, utilizando un lenguaje que no coincidía con el estilo habitual de la víctima. Además, envió una tarjeta de cumpleaños al hermano de Everett, Richard Ziemacki, en la que se encontraron huellas dactilares del acusado.

Los mensajes enviados por Majerkiewicz también revelaron una posible motivación para el crimen. Según Manchester Evening News, el acusado expresó frustración en un mensaje de texto a su pareja antes de la muerte de Everett, escribiendo: “El p… escuchó lo que estoy planeando”. Este mensaje ha sido interpretado por los fiscales como una indicación de que Majerkiewicz planeaba el asesinato.

Detalles forenses y el método utilizado para desmembrar el cuerpo

El análisis forense reveló que la víctima sufrió una agresión física severa antes de su muerte (Greater Manchester Police)

El análisis forense de los restos de Stuart Everett reveló que la víctima sufrió una agresión física severa antes de su muerte. Según los informes presentados en el Tribunal de la Corona de Manchester, fragmentos del cráneo de Everett mostraban signos de múltiples golpes con un objeto contundente. Además, los expertos determinaron que se utilizó una sierra para metales para desmembrar el cuerpo, lo que añade un nivel de brutalidad al crimen, según consignó Manchester Evening News.

En el domicilio donde ocurrieron los hechos vivía un tercer hombre, identificado como Michal Polchowski, también de origen polaco. Sin embargo, según The Times, Polchowski no ha sido acusado ni vinculado al asesinato. Las autoridades no han proporcionado más detalles sobre su posible conocimiento de los hechos o su relación con los involucrados.

La investigación continúa

El caso sigue bajo investigación, y las autoridades trabajan para esclarecer todos los detalles del crimen. Según BBC News, el juicio contra Marcin Majerkiewicz está en curso, y el acusado ha negado los cargos en su contra. Mientras tanto, la comunidad de Gran Manchester permanece conmocionada por la brutalidad del caso y las revelaciones que han surgido durante el proceso judicial.